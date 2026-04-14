Censura en el V&A tras exigencias de impresor chino

Un importante museo británico ha capitulado ante las demandas de una empresa china encargada de publicar sus catálogos, eliminando imágenes que infringen las estrictas leyes de censura del país asiático.

Acuerdo del museo con los censores chinos

El Victoria y Alberto (V&A) ha accedido a las solicitudes de una imprenta china para eliminar mapas e imágenes de al menos dos catálogos de exposiciones recientes. Esta información, revelada por documentos obtenidos a través de la ley de libertad de información, ha dejado al descubierto la magnitud de la censura que Beijing ejerce sobre las editoriales de museos.

Costos y censura: un dilema común

Al igual que otras instituciones de renombre como el Museo Británico y Tate, el V&A suele recurrir a imprentas chinas debido a sus precios significativamente bajos, a menudo la mitad del costo que ofrecen las empresas británicas o europeas. Sin embargo, esto viene con la obligación de cumplir con las exigencias de censura relacionadas con temas y imágenes sensibles para el gobierno chino, que incluyen el Tíbet, Taiwán, el movimiento pro-democrático y más.

Un ejemplo alarmante: el mapa de rutas comerciales

Durante la creación del catálogo de la exposición «La música es negra», el V&A quería incluir una ilustración de las rutas comerciales del imperio británico de los años 30. Sin embargo, la imprenta china informó que el mapa había sido rechazado por la Administración General de Prensa y Publicaciones de China (GAPP), citando que se necesitaban los mapas estándar del gobierno chino.

Censura sorpresiva y sus repercusiones

El V&A quedó desconcertado por esta decisión; un intercambio interno de correos electrónicos reveló que la censura provocó retrasos significativos en la impresión del catálogo. Un correo expresaba frustración: “Es un mapa histórico que ilustra el dominio colonial británico, y, sin embargo, fue rechazado por mostrar a China”.

Consecuencias en otros proyectos

El museo también retiró otro mapa en el catálogo de la exposición «Fabergé: de romance a revolución», así como la imagen de Lenin, catalogada como “sensible” por GAPP.

La postura del V&A y de otras instituciones

El V&A defendió los cambios, calificándolos de «menores» y afirmando que mantienen una supervisión editorial cercana. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre hasta dónde llegarán en su compromiso de cumplir con las demandas de censura.

Situación de otros museos

Tanto el Tate como el Museo Británico y la Biblioteca Británica también han utilizado imprentas chinas sin ofrecer comentarios sobre su manejo de las restricciones impuestas. La preocupación por la censura parece ser un tema de creciente relevancia en el ámbito cultural inglés.

Reflexiones sobre la impresión en el extranjero

Según un editor británico que optó por no ser nombrado, el coste de imprimir en el Reino Unido es prohibitivo. Mientras tanto, la censura se aplica incluso a mapas históricos o menciones sutiles de temas como el Tíbet, afectando así la creación de material cultural en un mundo cada vez más globalizado.