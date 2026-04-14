La preocupación crece en torno a la gestión de la defensa en el Reino Unido, con llamados a una mayor inversión y a una revisión de las estrategias actuales.

George Robertson alza la voz

George Robertson, ex secretario de defensa del primer ministro Tony Blair y ex secretario general de la OTAN, ha denunciado una “complacencia corrosiva” por parte de Keir Starmer respecto a la defensa nacional. Según él, la falta de disposición del primer ministro para realizar las inversiones necesarias es alarmante.

Desafíos internos en el Ministerio de Defensa

Robertson hace un llamado a la atención sobre un problema persistente: muchos en el Ministerio de Defensa y anteriores secretarios de defensa no han desafiado a los altos mandos militares. Estos líderes, reacios a aceptar nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas, están más enfocados en mantener el statu quo.

Conexiones preocupantes con la industria militar

Críticos argumentan que algunos de estos mandos han colaborado con importantes empresas del sector armamentístico, lo que ha dificultado una supervisión efectiva en Westminster.

La debilitada flota naval británica

La reciente situación del HMS Dragon, el único destructor disponible, pone de manifiesto los problemas que enfrenta la marina británica. Preparándose rápidamente para unirse a aliados de la OTAN, el barco ya requería reparaciones antes de salir. Curiosamente, los portaaviones más costosos de la flota, el Queen Elizabeth y el Prince of Wales, no estaban disponibles a pesar de haber costado más de £6 mil millones.

Retos con los vehículos de combate del ejército

Asimismo, el proyecto Ajax, un nuevo vehículo blindado que ha costado más de £6 mil millones, enfrenta serios problemas; su entrega está tardando ocho años y ha provocado malestar y problemas auditivos a los soldados en entrenamiento.

Inversiones cuestionables en armamento

El Ministerio de Defensa está destinando fondos a sistemas de armamento obsoletos, incluyendo tanques pesados, mientras que la compra de aviones de combate F-35, a un costo estimado de £1 mil millones, ha suscitado controversia.

Amenazas de guerra cibernética subestimadas

La indiferencia hacia las crecientes amenazas cibernéticas y sistemas de guerra más accesibles, como los drones, es otro aspecto que preocupa a expertos en defensa.

Desafíos estructurales y demandas de cambio

Robertson criticó la influencia de “no expertos militares” en el Tesoro, sugiriendo que sin una inversión adecuada, el país no podrá defenderse efectivamente. A pesar de que hay polémica sobre las solicitudes del Ministerio de Defensa, se prevé que el presupuesto de defensa alcanzará aproximadamente £73.5 mil millones para 2028.

La necesidad urgente de supervisión y adaptabilidad

Para mejorar la situación actual, se necesita una mayor supervisión por parte de expertos no militares. Solo así se podrán encontrar oportunidades y ahorros que permitan modernizar los sistemas de armamento, esenciales para anticipar y prevenir conflictos militares.