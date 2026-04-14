Estudio y Conservación de Tiburones Gatopardo en Chubut: Un Nuevo Marcaje

El estudio sobre los tiburones gatopardo avanza en Chubut gracias a la alianza con pescadores, quienes están proporcionando valiosos datos científicos para entender mejor la especie.

Investigadores de Chubut están llevando a cabo un innovador proyecto que se centra en el tiburón gatopardo (Notorynchus cepedianus) dentro del Parque Provincial Patagonia Azul. Su objetivo es desentrañar los patrones de movimiento y uso de áreas costeras por parte de esta enigmática especie.

El Sistema de Marcaje y su Importancia

Este sistema de marcaje se implementa con el fin de llenar lagunas informativas sobre la estacionalidad y migración del tiburón en el Atlántico sur occidental. Los científicos instan a la comunidad pesquera a participar activamente, registrando datos cada vez que se capture un ejemplar.

Para llevar a cabo el seguimiento, se utiliza una marca plástica conocida como espagueti, que contiene un número de identificación único y un número de contacto. Al liberar al tiburón, se mide y se determina su sexo, contribuyendo así a un seguimiento más efectivo.

Protocolo de Captura y Devolución

Si un pescador captura un tiburón marcado, deberá anotar el número de identificación, la fecha, la hora y la ubicación precisa de la captura. También se recomienda tomar una fotografía del ejemplar antes de devolverlo al océano.

Se sugiere el uso de anzuelos circulares, minimizando el daño al animal y garantizando su liberación en las mejores condiciones posibles. La legislación vigente impone que todos los tiburones deben ser devueltos al mar vivos.

Características del Tiburón Gatopardo

El tiburón gatopardo se distingue por tener siete branquias, una característica poco común en los tiburones de la zona. Su coloración grisácea con manchas oscuras, así como su cabeza redondeada y gran tamaño, son algunos de sus rasgos más destacados.

Protección Legal y Conciencia Ambiental

En un esfuerzo por proteger esta especie, la provincia de Chubut la declaró como Monumento Natural el año pasado, prohibiendo su faenamiento y exigiendo su devolución al mar. Estas medidas buscan fomentar una pesca responsable y consciente.

Eventos deportivos como la Fiesta del Salmón han adoptado normativas que obligan a liberar todos los tiburones capturados, promoviendo así una mayor conciencia ambiental en la pesca deportiva local y la preservación del ecosistema marino.