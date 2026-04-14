El padrastro de Ángel defiende su conducta en audiencia: ‘Era corrección, no maltrato’

Escalofriantes Revelaciones en la Audiencia por el Homicidio de un Niño en Comodoro Rivadavia

La Sala de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia fue testigo de una impactante audiencia donde se juzga a Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, por el trágico homicidio de un niño de solo cuatro años, Ángel Nicolás López. Las tensiones y emociones estuvieron a flor de piel a lo largo de la jornada.

Un Padrastro en el Banquillo Durante la audiencia, Maicol González decidió ejercer su derecho a declarar. Afirmó que en su hogar «se corregía a Ángel como a cualquier niño», pero desmintió las acusaciones de maltrato y abuso. Con un tono de frustración, mencionó que al menor se le daban «coscorrones» como parte de su educación. Mientras tanto, Mariela, visiblemente afectada, prefirió permanecer en silencio, con un pañuelo en mano.

Defensa en el Ojo de la Tormenta González también lamentó que no pudieron asistir al velorio de Ángel, elogiando a su pareja y declarando su inocencia. «Nos juzgaron desde el primer momento. Lo encontramos en la cama y estábamos allí para ayudarlo», argumentó, defendiendo su imagen ante la comunidad. Afirmó que no tenían intención de huir y que, a pesar del miedo percibido por sus vecinos, siempre estuvieron disponibles para responder a la Fiscalía.

Pruebas que Marcan la Diferencia La acusación por homicidio agravado recae sobre González, mientras que Altamirano se enfrenta a la calificación de «coautora» del delito. La Fiscalía aseguró que las lesiones encontradas en el pequeño no fueron accidentales, derivando en un terrible desenlace: un edema en el cerebelo que causó la muerte por paro cardiorespiratorio. Las heridas reflejan un patrón de maltrato que apunta a los golpes recibidos días antes del fatal suceso.

Testigos Clave en el Caso Una vecina, que fue testigo de episodios violentos, relató que Mariela había confrontado a González pidiéndole que dejara de golpear al niño. También fue impactante su declaración sobre la peculiar forma en que el pequeño ocultaba sus heridas, usando una máscara de Spiderman. Tras la tragedia, la pareja decidió quemar la ropa manchada de sangre de Ángel, un acto que plantea aún más interrogantes sobre su comportamiento.