Crisis en el agro: «Precios de granos estancados, no reflejan aumento de costos»

Título: Desafíos del Agro Argentino: Aumento de Costos y Rentabilidad en Jaque

Bajada: Javier Preciado Patiño, ex secretario de Mercados Agropecuarios, alerta sobre la difícil situación que enfrenta el sector agropecuario debido a la combinación de los altos costos y la falta de ajuste en los precios de los granos.

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El panorama del agro argentino se torna complicado, según Javier Preciado Patiño, ex secretario de Mercados Agropecuarios, quien compartió su análisis en Canal E. La sumatoria de aumento de costos, estancamiento en los precios de los granos y tensiones globales se traducen en un escenario retador para los productores.

Impacto Global en Costos Productivos

El conflicto en Medio Oriente ha comenzado a reflejarse en los costos de producción, especialmente en los combustibles y fertilizantes. “Los precios del combustible ya han incrementado no menos de un 25%”, destacó Patiño, quien enfatizó cómo esto afecta directamente al sector del transporte de cargas.

La Rentabilidad en Riesgo

Pese a la situación de los costos, los precios agrícolas no muestran un aumento proporcional. “El precio de los granos está estancado localmente, no refleja las subas de los costos”, advirtió Patiño. Esta desconexión impacta negativamente en la rentabilidad del negocio, acentuando la presión sobre los productores.

Comparativa con el Conflicto en Europa del Este

A diferencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, el efecto actual en Argentina es más sutil. “No hay un comercio de granos en el Estrecho de Ormuz que esté en juego; la preocupación actual se centra en la energía, petróleo y gas. Esto provoca un retraso en la transmisión de los precios de los commodities”, explicó.

Presión Doble sobre los Productores

Los productores se enfrentan a una doble presión: la carga del derecho de exportación y un tipo de cambio que sigue en caída. En este contexto, Patiño indicó que “debería haber una corrección que sostenga la rentabilidad del productor”, aunque reconoció que la situación fiscal actual complica este ajuste.

Cambios en la Estrategia Agronómica

Sin embargo, a pesar de la adversidad, Patiño no anticipa una caída drástica en la actividad agropecuaria. “Nunca he visto que, teniendo agua en el perfil, el productor deje de sembrar”, dijo. Aunque, es probable que alteren sus prácticas agronómicas, utilizando menos fertilizantes y adoptando un enfoque más defensivo en su producción.