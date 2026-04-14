Fallece Felipe Staiti: Descubre la enfermedad autoinmune del fundador de Enanitos Verdes.

La música argentina está de luto tras la inesperada partida de Felipe Staiti, el icónico guitarrista de Enanitos Verdes. Su legado vivirá en cada acorde, pero su ausencia deja un vacío profundo entre sus seguidores y amigos.

Un Artista que Sorprendía sobre el Escenario

Con su presencia discreta y su figura esbelta, Felipe Staiti se convertía en el centro de atención cada vez que se subía al escenario con su guitarra eléctrica. Su inigualable talento dejó huella en el corazón de miles.

Un Proyecto Interrumpido

El fallecimiento de Staiti el lunes pasado a la edad de 64 años dejó a sus aficionados y allegados devastados, ya que estaba repleto de planes. Tras la muerte de su compañero de banda, Marciano Cantero, Felipe había decidido continuar con Enanitos Verdes. Recientemente, firmó un contrato con Sony para la producción de tres discos nuevos, acompañados de una gira por Latinoamérica, México y Estados Unidos.

Pasiones Más Allá de la Música

Además de su carrera musical, Felipe compartía una pasión por el vino. Junto a su hijo mayor, Natalio, fundó una bodega en el norte de Italia, una actividad que había cultivado en la última década.

Un Hito Musical

Un dato que lo llenó de orgullo en sus últimos días fue el reconocimiento a Lamento Boliviano, un tema que se hizo famoso con Enanitos Verdes y que alcanzó más de mil millones de reproducciones en Spotify, un récord en el rock argentino.

Estado de Salud y Últimos Días

Felipe residía en Mendoza y había estado internado en el hospital Italiano luego de regresar de una gira en Colombia y Costa Rica. Su estado de salud había sido complicado por una enfermedad autoinmune relacionada con la celiaquía, que le había causado serios problemas de salud en el pasado.

Despedida Familiar

La familia ha optado por una despedida íntima, sin velorio ni ceremonias públicas. Están a la espera de la llegada de su hijo Natalio desde Italia para realizar una ceremonia privada. El comunicado oficial de Enanitos Verdes agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores durante este difícil momento.

Reflejos de su Vida y Carrera

Felipe dejó un legado profundo no solo en la música, sino también en la vida de aquellos que lo rodeaban. Su hijo menor, Juan Pablo, recordó conmovedoramente cómo descubrió el talento de su padre durante una gira en Estados Unidos y cómo eso lo inspiró a seguir su propio camino musical.

Un Tributo Musical

La última presentación de Felipe junto a Enanitos Verdes tuvo lugar el pasado 14 de marzo en el festival Vive Latino en Ciudad de México, donde un público de 50 mil personas vibró con sus clásicos. A pesar de su pérdida, su música seguirá resonando y llenando el aire con su inconfundible sonido.

Reconocimientos Históricos

Por su contribución al mundo de la música, la marca de guitarras Fender lanzó un modelo exclusivo en su honor, la Staiticaster, reconociendo así su excepcional talento. La historia de Felipe Staiti es una celebración de la música, un tributo a un artista que tuvo la habilidad de tocar el alma de muchos.