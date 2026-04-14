Intendentes peronistas marchan contra Caputo: ‘El combustible es un robo y faltan obras’

Intendentes Unen Sus Fuerzas en Reclamo por Obras y Combustibles

Más de cien intendentes se movilizan en Buenos Aires para pedir al Gobierno Nacional mejoras en infraestructura y una reducción en el precio del combustible, intensificando la presión sobre el ministro de Economía.

Alrededor de un centenar de intendentes peronistas, junto a líderes de diversos partidos políticos, marcharon hacia el ministerio de Economía en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta, organizada por Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura de la provincia, tuvo lugar en la emblemática Plaza de Mayo.

Un Llamado Unido por la Infraestructura

Durante la manifestación, Katopodis enfatizó que el reclamo es de carácter federal y abarca a más de 150 intendentes de todo el país. “Exigimos al Gobierno Nacional una reducción en el precio del combustible y que se realicen las obras prometidas. Es inaceptable que, mientras se recauda para estas obras, el dinero no se ejecute”, expresó ante los medios.

La Realidad Económica

Con el apoyo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza, se presentaron datos del Instituto Argentina Grande. Según estos, el gobierno actual ha recaudado $6,1 billones en impuestos en los últimos dos años, sin utilizar esos fondos para infraestructura, como estipula la ley.

Impuestos y Carencia de Obras

El reclamo incluye la distribución de $3,1 billones del impuesto PAIS y $3 billones del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Se estipula que el 28,5% de cada litro de combustible se debe destinar al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, crucial para el mantenimiento de rutas y otros proyectos hídricos.

Crecimiento del Costo de Vida

Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, el precio de la nafta ha aumentado un 542,7%, contrastando con la inflación del 292% y el incremento salarial del 288% en el sector privado. Además, se prevé otra alza en el precio de combustibles a partir del 1° de mayo.

Un Hecho Histórico

Fernando Espinoza destacó que esta movilización es un hecho sin precedentes, donde intendentes de distintos partidos se unieron en una causa común. “La política económica actual está generando un desastre. La coparticipación ha bajado un 24% y muchos intendentes de todas las estructuras políticas se están uniendo por la falta de recursos”, subrayó.

Movilización Participativa