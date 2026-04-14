El salario básico de los farmacéuticos alcanzará los 3,5 millones en junio

Paritarias en Argentina: Contrastes y Nuevos Acuerdos Salariales

Las paritarias en Argentina se encuentran en un momento crítico, donde conviven acuerdos significativos en algunos sectores con reclamos urgentes en otros. Descubre cómo estos eventos están moldeando el futuro laboral del país.

Récord Salarial en el Sector Farmacéutico

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) ha logrado un acuerdo sin precedentes con representantes del sector farmacéutico, estableciendo uno de los salarios básicos más altos del país para dicha actividad.

Este convenio, alcanzado con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y otras entidades del sector, regirá durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

Con respecto a los salarios, se estipuló que en abril se percibirá $3.444.000, en mayo ascenderá a $3.549.000 y en junio alcanzará $3.624.000. A esto se sumarán incrementos por Competencias, Gestión y Permanencia, que totalizan un aumento del 30%.

Este aumento beneficiará a trabajadores afiliados de varios convenios colectivos, incluyendo farmacéuticos y bioquímicos que desempeñan funciones de dirección en farmacias y laboratorios.

Demandas en el Sector Público y Conflictos Laborales

Mientras tanto, en el ámbito de la administración pública, se percibe una creciente necesidad de reabrir las paritarias, lo que ha desencadenado protestas y llamados a la movilización.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado un paro nacional para el 21 de abril, exigiendo una revisión de salarios y denunciando posibles recortes en el sector público.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha enfatizado que “si no hay recursos, no habrá paz social”. Además, ha criticado la disminución de los ingresos y la incapacidad del Gobierno para controlar la inflación, lo que ha ocasionado una drástica caída del poder adquisitivo.

Una Visión General de las Paritarias

El panorama paritario en Argentina es heterogéneo. El analista Federico Pastrana señala que el Gobierno intenta reinstaurar una pauta salarial del 2% mensual, priorizando la desaceleración de la inflación, aunque esto implica un efecto adverso en los ingresos reales.

Incluso en los recientes acuerdos, como el alcanzado en Comercio, se ha evidenciado una tendencia a niveles bajos de poder adquisitivo, anticipando nuevas caídas que podrían exacerbar la conflictividad en las negociaciones futuras.

La actual situación de paritarias en Argentina refleja un ambiente tenso y dividido entre éxitos en ciertos sectores y un creciente descontento en otros. La dinámica sigue evolucionando, impactando en la vida laboral de miles de argentinos.