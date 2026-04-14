25 Años del Cineclub: Homenaje Permanente a Salzano

En una emotiva ceremonia, el Cineclub Municipal de Córdoba honra su 25° aniversario con la restauración y reinauguración de la icónica escultura de Daniel Salzano, un homenaje a su legado artístico.

Una Obra Con Historia

La emblemática escultura de Salzano, que había estado en el bar Sorocabana, fue objeto de un cuidado proceso de restauración tras haber sufrido un significativo deterioro. Leandro Olocco, representante municipal, compartió que la decision fue trasladarla a un entorno más acorde a la significativa trayectoria del artista, dado que el bar original ya no existe en su ubicación histórica.

Un Vínculo Inquebrantable

La sugerencia del traslado provino de la misma familia de Salzano. Su esposa, Cristina Klemo, propuso el Cineclub como un lugar crucial en su vida y obra. La coincidencia de fechas —los 25 años del Cineclub, los 10 de la escultura y el aniversario de su natalicio— impulsó esta emotiva reconexión.

Un Arte Que Encuentra Su Lugar

Creada por los talentosos artistas Ignacio Lucero y Andrea Toscano, la escultura resalta por su meticulosa atención al detalle y su expresividad. Para Klemo, el nuevo emplazamiento no solo celebra el arte de Salzano, sino que también refuerza su relación con el cine, una de sus pasiones que promovió a través de proyectos culturales como el Cineclub Municipal.

El Legado de Salzano en el Cineclub

El secretario de Cultura, Héctor Campana, También enfatizó la significancia de este homenaje, señalando que Salzano dejó una influencia perdurable en la cultura local y en diversas generaciones de artistas. La nueva ubicación de la escultura permite mantener vivo su legado, integrándola a la cotidianidad del Cineclub entre funciones, encuentros y actividades.

Un Recordatorio Permanente

Con esta reinstalación, la figura de Salzano vuelve a ser un símbolo central en el ámbito que ayudó a crear. La escultura no solo adquiere un nuevo significado, sino que se convierte en un recordatorio constante de su invalorable aportación a la cultura cordobesa.