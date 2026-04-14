Alquileres estables y aumento de oferta: el mercado en Córdoba se mantiene fuerte

Un nuevo informe revela que el 96,7% de los inquilinos en Córdoba cumple con sus pagos a tiempo, desafiando las narrativas de crisis y destacando un mercado en recuperación.

En medio del debate sobre el acceso a la vivienda, recientes datos del mercado inmobiliario en Córdoba han puesto en relieve una tendencia positiva: casi todos los inquilinos están al día con sus pagos. Según el Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI), el impresionante 96,7% de los arrendatarios cumple con sus obligaciones, un aspecto que invita a replantear las discusiones sobre el estado del sistema inmobiliario.

Datos que Cambian la Perspectiva

El estudio, basado en operaciones reales gestionadas por profesionales del sector inmobiliario, ha sido avalado por el Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) de Córdoba, donde se asegura que el sistema no colapsa y que, a pesar de un entorno económico complicado, los niveles de cumplimiento se mantienen altos.

“Este dato es un golpe a las afirmaciones de crisis extendida que no se reflejan en la realidad”, afirmó Lucas Péndola, presidente del CPI. El informe también revela un aumento del 91,9% en la disponibilidad de propiedades para alquilar desde la derogación de la antigua ley, y una vacancia de tan solo 3,6%, lo que indica un mercado dinámico y atractivo.

Respondiendo a Rumores y Narrativas Extremas

Este informe aborda las versiones que circulan en el debate público, las cuales sugieren que la mayoría de los inquilinos no puede afrontar los alquileres. Desde el CPI calificaron como irresponsable la difusión de cifras sin rigor metodológico.

“Cuando se difunden datos infundados, se distorsiona el debate y se genera incertidumbre, lo que a su vez afecta la oferta y a quienes buscan alquilar”, alertaron.

Precio de Alquileres vs. Poder Adquisitivo

En cuanto a los precios, el informe señala que los alquileres se sitúan en aproximadamente $550,000 para departamentos de un dormitorio en el centro, $700,000 en Nueva Córdoba y $500,000 en el primer anillo de la ciudad. Según el CPI, estos valores deben ser vistos como una corrección tras años de estancamiento en relación con la inflación.

“Estamos ante un proceso de actualización, no de anomalías en el mercado”, afirmaron. Sin embargo, reconocieron que el principal reto radica en la disminución del poder adquisitivo: “Cuando los ingresos no crecen, todo gasto se vuelve difícil de justificar”, manifestó Péndola.

Consecuencias de la Sobrerregulación

El aumento en la oferta es uno de los hallazgos más alentadores del informe. Para el sector, esta tendencia está vinculada a un entorno más predecible que ha motivado a los propietarios a alquilar nuevamente.

El CPI advirtió que un retorno a la sobrerregulación podría alterar esta dinámica, generando distorsiones en el mercado que perjudicarían tanto a propietarios como a inquilinos.

Finalmente, desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios enfatizaron la necesidad de mejorar la calidad del debate sobre los alquileres. “El mercado está en tensión, pero lejos de estar quebrado. Exagerar los problemas solo genera desconfianza y agrava la situación”, concluyeron.