Leonel Búccolo: ‘La calma del tipo de cambio refleja la ausencia de incertidumbre sobre el dólar’

La escena financiera en Argentina presenta matices intrigantes. En un contexto de estabilidad cambiaria y reservas en aumento, los analistas advierten sobre la volatilidad y la rotación sectorial en la bolsa.

El analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, conversó con Canal E sobre el comportamiento del mercado financiero local. Destacó la estabilidad del tipo de cambio y la acumulación de reservas, en un entorno caracterizado por bajas tasas de interés.

Inflación: La Variable Clave

Búccolo subrayó la importancia de la inflación mensual como un indicador fundamental para los inversores. Pronosticó un piso del 3% para marzo, previendo estimaciones entre 3,2% y 3,3% debido a factores como estacionalidad y variaciones en combustibles y educación.

Desacople del Mercado Local

El analista explicó que el mercado argentino se comporta de manera distinta comparado con Estados Unidos. «El tipo de cambio se mantiene tranquilo, y el Banco Central continúa acumulando reservas», afirmó Búccolo, destacando que el Merval en dólares experimenta caídas leves mientras Wall Street se muestra más sólido.

Rotación entre Sectores

En su análisis, Búccolo notó cambios significativos entre los sectores del mercado. Mientras que el sector energético lideró anteriormente, ahora los bancos y el sector financiero están mostrando un mejor rendimiento. «Hay una rotación: lo que antes impulsaba al índice ahora corrige, y viceversa», explicó.

Ajustes en el Sector Petrolero

Las recientes caídas en acciones como YPF reflejan, según Búccolo, una corrección técnica tras un periodo de fuertes subas. Advirtió que la volatilidad seguirá presente en el corto plazo, lo cual es un fenómeno recurrente en este sector.

Actores Clave en el Mercado de Capitales

Búccolo mencionó a empresas como Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Banco de Valores (VALO) como pilares del sistema financiero con fundamentos sólidos. El atractivo especial de BYMA radica en el pago de dividendos, lo que la convierte en un punto focal para los inversores.

Bonos y Riesgo País: Un Panorama Estable

En renta fija, los bonos soberanos se muestran estables, con un riesgo país que ha caído por debajo de los 550 puntos. «Esto se debe, en parte, a la acumulación de reservas y a la expectativa de asegurar el cumplimiento de pagos», resaltó Búccolo.

Tasas de Interés Bajas y un Consumo Decaído

Un aspecto crucial del análisis fue el nivel de tasas de interés, que Búccolo caracterizó como «muy bajas en términos reales, incluso negativas». Esto no solo afecta a cauciones y plazos fijos, sino también impacta directamente en el consumo, lo que a su vez llevó al Gobierno a mantener tasas más bajas.

La Influencia del FMI en las Inversiones

Finalmente, Búccolo abordó la relevancia de los informes del Fondo Monetario Internacional, afirmando que, aunque se escuchan, no siempre determinan las decisiones de los inversores. El mercado local aborda estas señales con precaución, evaluando cada movimiento con cuidado.