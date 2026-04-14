Argentina cerca de un acuerdo técnico con el FMI esta semana

La nación sudamericana está en las últimas negociaciones para alcanzar un consenso técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana, un paso clave en su programa de financiamiento por 20.000 millones de dólares.

Argentina se encuentra a un paso de firmar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional en relación con la segunda revisión de su programa de asistencia financiera. Este avance esperado llega después de meses de deliberaciones, luego de que funcionarios del FMI realizaran una visita a Buenos Aires en febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington para participar en las reuniones de primavera del FMI, marcando casi un año desde el inicio del programa bajo el gobierno del presidente Javier Milei.

Un posible desembolso de 1.000 millones de dólares

Si el acuerdo recibe luz verde del directorio del FMI, Argentina podría acceder a un desembolso inmediato de 1.000 millones de dólares. Este ingreso será fundamental ya que el país comenzará a pagar capital de su anterior acuerdo con el organismo a partir de septiembre.

Sin embargo, la falta de cumplimiento con las metas de acumulación de reservas es un reto persistente para la economía argentina. Desde el inicio del programa, el gobierno de Milei ha enfrentado dificultades para cumplir con este requisito esencial.

Dificultades en la acumulación de reservas

La capacidad de Argentina para acumular reservas en el banco central ha sido un tema recurrente en las discusiones con el FMI. En las primeras etapas del acuerdo, el gobierno tuvo que solicitar una dispensa por no cumplir con las expectativas de acumulación de reservas, algo que atrae la atención de los inversores extranjeros.

Por el momento, Milei ha decidido mantenerse al margen de los mercados internacionales, lo que lo ha llevado a depender de las reservas del banco central para efectuar pagos a organismos multilaterales y bonos soberanos. Desde enero, la entidad monetaria ha comenzado a comprar reservas de manera diaria, con un aumento significativo en la actividad en los últimos días debido a la cosecha agrícola, un pilar fundamental para la entrada de divisas. Sin embargo, surge la incertidumbre sobre si podrá no solo adquirir, sino también acumular reservas en este clima financiero delicado.

La comunicación del FMI y del Ministerio de Economía de Argentina no incluyó comentarios tras el cierre de operaciones del lunes.