Primera entrega de ayuda humanitaria en Irán desde el inicio del conflicto, según la Cruz Roja

La Cruz Roja ha confirmado la llegada de un cargamento vital de suministros médicos y ayuda humanitaria a Irán, la primera entrega desde el inicio de las hostilidades. Este esfuerzo esencial busca aliviar el sufrimiento de aquellos afectados por el conflicto.

En un informe reciente, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció que un camión cargado de suministros médicos ingresó a Irán el pasado domingo, lo que marca un punto de inflexión en la respuesta humanitaria.

Detalles del Envío Humanitario

El convoy, que partió desde Ankara el viernes, representa una de las primeras entregas significativas desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. Tommaso Della Longa, portavoz de la FICR, informó que se enviaron kits de trauma diseñados para ofrecer atención inmediata y vital.

Desafíos en las Cadenas de Suministro

Della Longa enfatizó la gravedad de la situación, señalando que las cadenas de suministro humanitario en Irán se han visto gravemente afectadas por el conflicto, lo que complica la entrega de artículos médicos esenciales.

La FICR planea aumentar la cantidad de kits de trauma en los próximos tres meses para satisfacer la creciente demanda.

Apoyo Adicional desde la Cruz Roja Internacional

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también ha realizado su contribución, con un cargamento de 171 toneladas métricas de suministros básicos que llegaron a Irán el lunes. Este envío, compuesto por 14 camiones desde Jordania, incluye elementos vitales como mantas, colchones y lámparas solares, diseñados para asistir a aproximadamente 25,090 personas necesitadas.

Compromiso con la Ayuda Humanitaria

Además de los suministros, el CICR donó 200 generadores y 100 bombas de motor al Sociedad de la Media Luna Roja de Irán (IRCS) para fortalecer las operaciones de rescate.

Vincent Cassard, jefe de la delegación del CICR en Irán, expresó su esperanza de que este envío brinde alivio a las comunidades afectadas, dado el alto nivel de necesidad humanitaria en el país.

Impacto del Conflicto en Irán

Della Longa también destacó la difícil situación del IRCS, que ha sufrido la pérdida de cuatro trabajadores de apoyo en el cumplimiento de su deber desde el inicio del conflicto. Hasta ahora, el conflicto ha causado al menos 3,000 muertes en Irán y ha tenido un impacto devastador en la infraestructura de varias naciones en el Medio Oriente.

El control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz ha interrumpido significativamente las exportaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico, provocando un aumento dramático en los precios de la energía.