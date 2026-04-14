Imputan a la madre de Ángel y su pareja por homicidio; prisión preventiva de 6 meses

La conmoción en Comodoro Rivadavia se intensifica tras el asesinato de un niño de 4 años, que ha llevado a la detención de su madre y su pareja por el presunto homicidio.

La Justicia de Comodoro Rivadavia ha dictado prisión preventiva por seis meses a Mariela Altamirano y a Michel Kevin González, acusados de dar muerte a Ángel López, el hijo de Altamirano. La medida fue decidida por el juez Alejandro Soñis tras una audiencia en la que se presentaron las pruebas del caso.

Durante la audiencia, se dio a conocer que ambos imputados están siendo acusados de homicidio: a Mariela se le imputa homicidio agravado, mientras que a González se le acusó de homicidio simple. El fiscal Cristian Olazábal lideró la exposición del Ministerio Público Fiscal, donde se destacó un informe preliminar de la autopsia que reveló más de 20 heridas en la cabeza del menor, lo cual causó un edema en la zona del cerebelo y, finalmente, un paro cardiorrespiratorio.

Los hechos que llevaron a la tragedia

La investigación revela que el niño había estado a cargo únicamente de su madre y su pareja en el domicilio donde ocurrió el incidente. La defensa argumentó que existen múltiples hipótesis sobre las lesiones, pero se descartó cualquier patología previa que pudiera haber contribuido a la situación.

Testimonios cruciales

Durante el proceso, los fiscales presentaron declaraciones de testigos que indicaron que el día en que Ángel fue llevado al hospital, su madre manifestó que el niño había comenzado a mostrar síntomas la noche anterior. Una vecina que escuchó gritos desde la calle recordó ver a Mariela con su hijo en brazos, quien presentaba una coloración azul.

“Mariela comentó que Ángel había empezado con síntomas el día anterior y que se dieron cuenta por la mañana que el niño no respiraba”, relató el fiscal. Este testimonio, junto a otros, fue clave para sostener la acusación del Ministerio Público.

La postura de la defensa

Los abogados defensores cuestionaron la calificación de los delitos argumentando que no había pruebas suficientes para acusar a sus clientes de homicidio en estos términos. Resaltaron que el informe completo de la autopsia aún no se había presentado y consideraron prematuro basar la acusación en las únicas conclusiones preliminares.

Decisión del juez

Después de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Soñis decidió otorgar la prisión preventiva, citando el peligro de fuga de los acusados y la posibilidad de que pudieran entorpecer la investigación. “Por estos motivos, se formaliza la investigación y se concede al MPF el plazo solicitado para continuar”, afirmó el juez.