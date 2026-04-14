Canasta Básica: El Salario Mínimo Solo Alcansa para 17 Días de Comida

La Fundación Colsecor revela que el salario mínimo apenas cubre 17,4 días de alimentación básica para una familia tipo, en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria sigue en aumento, ampliando la brecha entre ingresos y costo de vida.

Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria experimentó un notable incremento del 12,9%, de acuerdo con un informe exhaustivo que abarcó 32 localidades en siete provincias. Esto indica que los precios de los alimentos están subiendo a un ritmo acelerado en comparación con el año anterior, poniendo aún más presión en el presupuesto familiar.

Datos Impactantes del Último Informe

En marzo, un adulto necesitó $196.778 para satisfacer sus necesidades alimentarias, mientras que una familia tipo requirió $608.045 para evitar caer en la indigencia. Estas cifras reflejan una creciente carga económica sobre los hogares, variando ligeramente según la composición familiar pero demostrando una clara tendencia al alza.

Crecimiento Mensual y Anual de Precios

El aumento mensual de la canasta fue del 3,9%, marcando el quinto mes consecutivo con incrementos cerca del 4%. En términos interanuales, la canasta acumuló un 40,8% de aumento, impulsado principalmente por el alza en precios de productos esenciales como la carne vacuna y el pollo.

Comparación de Precios Regionales

El informe también arroja luz sobre las diferencias en los costos de vida en distintas regiones del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la medición para un adulto asciende a $284.415, lo que representa casi un 50% más que los $189.480 de otras localidades. En contraste, Tucumán presenta un costo ligeramente inferior con $189.670, mientras que Mendoza refleja un valor de $176.734, alrededor de un 7% menos que el promedio.

Impacto de la Inflación y el Tipo de Cambio

Desde la Fundación Colsecor se subraya que la continua escalada de la canasta, junto con la influencia de factores como el tipo de cambio, está complicando aún más la situación económica en hogares de pequeñas y medianas localidades. Esta realidad resalta la urgencia de adoptar medidas que permitan aliviar la carga sobre las familias argentinas.