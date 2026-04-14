Ricky Martin en Argentina: ¡Descubre cómo son hoy Matteo y Valentino!

Ricky Martin llega a la Argentina con toda su energía y una gira que promete ser histórica. Acompañado de sus hijos, el artista se alista para encender el escenario del Campo Argentino de Polo.

Un Regreso Triunfal

El talentoso puertorriqueño aterrizó el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañado de sus mellizos, Valentino y Matteo. Tras llegar en un vuelo privado, se instalaron en Recoleta, donde disfrutarán de su breve estadía.

Fechas Imperdibles en la Agenda

Antes de su presentación en Buenos Aires, Ricky se presentó en Córdoba y tiene agendado un concierto en Rosario este martes 14 de abril. La emoción crece, ya que el 17 y 18 de abril será el turno del Campo Argentino de Polo, donde el cantante interpretará sus grandes éxitos como Living la Vida Loca y La Mordidita.

Una Gira que Deja Huella

Las presentaciones forman parte de su tour mundial Ricky Martin Live 2026. En su última visita a Argentina, en noviembre de 2022, el artista deslumbrou con un show sinfónico. Esta vez, llega con la compañía de sus hijos, quienes le aportan un toque especial a su aventura.

Paternidad y Vida Familiar

Ricky ha compartido en varias ocasiones cómo ser padre ha transformado su vida. Sus mellizos nacieron en 2008 gracias a un proceso de gestación subrogada, y se han convertido en parte esencial de su historia personal. Además de los mellizos, el cantante es padre de Lucía y Renn, fruto de su relación con Jwan Yosef.

Los Intereses Diversos de los Mellizos

Valentino y Matteo tienen personalidades marcadamente distintas. Mientras Matteo se siente atraído por las artes, Valentino sueña con ser un famoso YouTuber. En redes sociales, Valentino es el más activo, a menudo compartiendo su amor por el hip hop y el anime, mientras que Matteo prefiere mantener un perfil más bajo.

Un Apoyo Incondicional

Los jóvenes suelen no aparecer en público junto a su padre, pero en esta ocasión han decidido acompañarlo en su tour. Según Ricky, los mellizos fueron conscientes de su fama a los 5 años, cuando lo vieron en vivo por primera vez. El recordatorio de ser «Ricky Martin» llegó a ellos de manera impactante.

Expectativas Altas para la Gira

Con presentaciones en lugares icónicos, como Argentina, México, Italia, y más, la gira Ricky Martin Live 2026 promete ser un espectáculo visual y musical inigualable, con una producción cuidada al detalle. Los fans están expectantes y ansiosos por vivir esta experiencia única.