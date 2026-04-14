Consejo de la Magistratura decide sobre juicio político a dos jueces federales por mal desempeño

En una jornada decisiva, el Consejo de la Magistratura de la Nación definirá si suspende y envía a juicio político a dos jueces federales, Alfredo López y Pablo Díaz Lacava, por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Este miércoles, el Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir el futuro de los jueces federales Alfredo López, de Mar del Plata, y Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa. Ambos enfrentan graves acusaciones que ponen en tela de juicio su idoneidad para ocupar cargos judiciales.

Las Acusaciones Contra Alfredo López

López está bajo la lupa por publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales. A pesar de haber presentado su renuncia la semana pasada para evadir el juicio político, el gobierno nacional no ha validado su solicitud. Este magistrado ha sido objeto de denuncias que buscan darle un marco legal a su destitución.

Pablo Díaz Lacava y el Maltrato Laboral

Por otro lado, la situación de Díaz Lacava es igualmente crítica. Este juez se enfrenta a denuncias por maltrato y amenazas hacia sus empleados, quienes incluso han debido tomarse licencias médicas a raíz del estrés generado por su comportamiento. Un incidente destacado involucra la amenaza física de arrojar una piedra a un trabajador desde la calle.

El Proceso de Juicio Político

La Comisión de Acusación ya respaldó las imputaciones por mal desempeño en sus funciones. Este miércoles, en la reunión plenaria presidida por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se decidirá si los casos avanzan a juicio político. Para esto se requiere una mayoría de dos tercios entre los 20 consejeros presentes.

¿Cuál Será el Futuro de Ambos Jueces?

Las opiniones sobre el resultado del juicio político son diversas, pero hay un consenso sobre la probabilidad de que se llegue a un acuerdo para su aprobación. Sin embargo, el caso de López presenta particularidades: su renuncia aún no ha sido aceptada, lo que lleva a algunos a especular sobre la posibilidad de que el proceso se suspenda hasta que el Poder Ejecutivo tome una decisión.

Comportamientos Antisemitas y Hostigamiento

Las imputaciones contra López no son menores. Sus publicaciones incluyen comentarios agresivos y despectivos hacia la comunidad judía, mientras que la conducta de Díaz Lacava ha sido calificada como un acto sistemático de violación y hostigamiento laboral. En este sentido, la denuncia provino de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y otros organismos que pidieron atención frente a su comportamiento.

Inédito: Restricción Perimetral para Díaz Lacava

Además, el juez Díaz Lacava enfrenta una restricción perimetral que limita su acceso a su tribunal, impidiendo cualquier contacto con sus víctimas. Esta medida se deriva de las irregularidades que han surgido en el ámbito judicial que rodea su actuación.

Defensa y Reacciones

Ambos jueces han defendido su postura. López argumenta que nunca ha enfrentado denuncias formales por su comportamiento y considera que su derecho como ciudadano debe ser respetado. Así mismo, Díaz Lacava ha calificado sus acciones controvertidas como malentendidos y hasta ha ofrecido disculpas, restando importancia al incidente de la piedra al calificarlo de «broma».

La deliberación sobre la situación de estos magistrados podría dar un giro significativo en el sistema judicial argentino, donde la integridad y la conducta moral de sus representantes deben estar a la altura de las expectaciones sociales.