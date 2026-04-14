Contraloría advierte sobre el aumento de deuda del Gobierno y critica ajustes fiscales tardíos

La Contraloría General de la República emite una alerta crucial sobre la creciente deuda pública del país, instando al Gobierno a adoptar medidas claras para evitar una crisis fiscal.

Crece la Deuda Pública: Un Patrón Preocupante

La Contraloría General de la República advirtió sobre el acelerado aumento de la deuda pública, indicando que el Gobierno mantiene una tendencia de planificar con optimismo y ajustar sus previsiones solo cuando surgen problemas. Este enfoque podría tener graves repercusiones si no se toman medidas adecuadas.

Recomendaciones Clave para el Ministerio de Hacienda

El organismo instó a limitar el uso de recursos de deuda para gastos recurrentes y a controlar el aumento de las tasas de interés en nuevos compromisos financieros. Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General, destacó la necesidad de revisar con atención la sostenibilidad de un endeudamiento que ya supera los recursos destinados a inversión nacional.

Datos Alarmantes sobre el Costo de la Deuda

En 2025, el costo de la deuda alcanzará los $105 billones, representando un 23% del presupuesto nacional. Este aumento de cinco puntos porcentuales en comparación con el 18% de 2021 plantea un serio riesgo sobre la viabilidad fiscal del Estado.

Un Patrón de Optimismo Desbordado

Rodríguez subrayó que la necesidad de corregir las proyecciones financieras ha llevado a cambios que a menudo llegan demasiado tarde, destacando que el Gobierno tiende a sobredimensionar los presupuestos. “Se aprueba un presupuesto inflado que, al final, siempre termina siendo recortado. Este ciclo de optimismo en la planificación seguido de restricciones y ajustes debe romperse”, afirmó Rodríguez.

Impacto en la Inversión Pública

El bajo nivel de ejecución en la inversión pública evidencia una mala gestión de los recursos estatales. Además, se ha incrementado notablemente la contratación de servicios, con 118,828 contratos firmados entre agosto de 2022 y marzo de 2026 por cerca de $8 billones, un aumento del 32.6% respecto al período anterior.

Justificación de la Advertencia de Contraloría

La Contraloría basa su advertencia en el artículo 268 de la Constitución, que le permite emitir alertas sobre riesgos para la sostenibilidad fiscal. Su declaración coincide con el foro titulado “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”. Se identificaron factores como el rápido aumento del endeudamiento, condiciones financieras restrictivas y la débil conexión entre ingresos y gastos, lo que perjudica las finanzas públicas.

Tasas de Interés en Aumento

El informe también proporcionó datos sobre los títulos de deuda pública, indicando que las tasas de interés en los títulos a corto plazo son del 13.69% y en los de largo plazo del 14.03%. Estas cifras reflejan un deterioro en las condiciones financieras, complicando aún más el acceso a recursos en el mercado local.

Desafíos Inminentes para el Sector Salud

El informe destaca que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por $32.98 billones al cierre de 2024, y las obligaciones en el sector farmacéutico han aumentado significativamente. La presión fiscal llega también al sector energético, donde los subsidios pendientes ascienden a aproximadamente $3.8 billones.

Obligaciones Judiciales inminentes

El Estado enfrenta obligaciones por $17 billones derivados de contingencias judiciales, siendo $14.9 billones a atender en menos de un año, lo que agrava aún más la situación fiscal.

Propuesta de la Contraloría para la Sostenibilidad Fiscal

Ante este panorama, la Contraloría ha propuesto un plan fiscal basado en cinco ejes: evaluación de cuentas, fortalecimiento de ingresos, mejora en el gasto, cierre de brechas en la ejecución presupuestaria y mantenimiento de la disciplina fiscal.

Sin una estrategia estructural que reorganice las finanzas públicas y aborde la creciente deuda, la sostenibilidad fiscal del país seguirá estando en riesgo.