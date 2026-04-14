Dólar Hoy: ¿Cuál fue su cierre el 14 de abril?

Título: El Dólar Blue Aumenta a $1.410: Cambios en el Mercado Cambiario Argentino

Bajada: En un escenario de fluctuaciones en el mercado cambiario, el dólar blue se eleva, mientras que otras variantes de la moneda muestran un comportamiento mixto. Descubre la última actualización sobre los tipos de cambio en Argentina.

El dólar blue ha experimentado un incremento de $10, alcanzando un valor de $1.410 en el microcentro de Buenos Aires. A su vez, el dólar oficial ha retrocedido, mientras que el mercado muestra una dinámica interesante entre diversas modalidades.

El Dólar Blue Aumenta: Impacto en el Mercado

En el contexto actual, el dólar blue anota un incremento de $10. Esto refleja una cotización de $1.410,00 en las zonas céntricas de Buenos Aires, mientras que el dólar oficial ha caído $9,04 y se sitúa en $1.382,39.

En cuanto al dólar MEP, ha subido $7,4, alcanzando los $1.406,96. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) ha registrado una leve baja de $1,01, finalizando en $1.467,03.

Análisis del Mercado Cambiario

Marcelo Trovato, experto de Pronóstico Bursátil, comenta que el mercado cambiario continúa mostrando tendencias claras. Según sus declaraciones, la baja en los segmentos cambiarios se debe a una abundante oferta.

«Lejos de una presión alcista, el enfoque actual indica que el problema radica en la oferta. El Banco Central se mantiene como el principal comprador y sin su intervención, los valores podrían haber sido aún más bajos», explica Trovato.

En este marco, destaca que «hablar de un atraso cambiario sin considerar el flujo es, al menos, impreciso». El tipo de cambio actual está sostenido, lo que marca un cambio en la dinámica del mercado.

Movimientos en el Mercado Financiero

A medida que el dólar blue continúa su ascenso, el resto de las modalidades de cambio presentan fluctuaciones y ajustes que podrían influir en las decisiones económicas y financieras de los argentinos.