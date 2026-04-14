Dólar: Cierre del martes 14 de abril

Los Números del Dólar: Cotizaciones del Martes 14 de Abril

En el día de hoy, el dólar blue y otras cotizaciones del dólar muestran un panorama cambiante en el mercado argentino. Aquí te contamos los detalles más relevantes.

Dólar Blue: ¿A Cuánto Cotiza Hoy?

Hoy, el dólar blue finalizó su jornada en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, reflejando la continua volatilidad del mercado paralelo.

Dólar Oficial: Actualización del Martes

Conforme a la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se situó hoy en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, manteniendo su tendencia en el mercado formal.

Dólar Blue: Cotización del 14 de Abril

Dólares Financieros: Un Vistazo Rápido

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, concluyó la jornada con un valor de $1.406 para la compra y $1.408,30 para la venta.

Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación (CCL) marcó un cierre de $1.463 para la compra y $1.463,60 para la venta, reflejando el escenario actual del mercado financiero.

Dólar Cripto: Cambios en el Mercado de Criptomonedas

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se movió este martes en $1.460,10 para la compra y $1.461 para la venta, mostrando la influencia de estos activos digitales en la economía local.

Dólar Tarjeta

El dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas en moneda extranjera, se encuentra hoy en $1.800,50, un dato crucial para quienes utilizan este método de pago en el extranjero.

Riesgo País: Un Indicador Clave

El riesgo país, índice elaborado por JP Morgan que compara los bonos del Tesoro estadounidense con los de otros países, se ubicó hoy en 517 puntos básicos. Este valor es fundamental para evaluar la estabilidad económica del país.