Polémica en San Telmo: Joven herido y denuncia contra patovicas tras viralización de video

Un impactante episodio en un boliche de San Telmo ha tomado las redes por asalto. Un video muestra a un joven de 19 años, herido y tendido en el suelo, mientras la fiesta prosigue sin interrupciones. La versión oficial contrasta con los testimonios de su familia, que denuncian un ataque por parte de los encargados de seguridad del local.

El incidente ocurrió en el boliche Kapital, ubicado en la calle Chile al 300, en la madrugada del pasado sábado. En el video viral, se observa al joven, identificado como L.E.V., inconsciente y con heridas evidentes, mientras el personal del local intenta levantarlo. Sorprendentemente, la mayoría de los asistentes ignoran la grave situación.

Contradicciones en las versiones oficiales

Tras la difusión del video, surgieron dos narrativas opuestas. La versión del boliche y la Policía de la Ciudad sostiene que el joven se lesionó al caer accidentalmente desde un bafle. En su comunicado oficial, la Policía informó: «Un joven de 19 años resultó lesionado tras caer, aparentemente, desde un bafle, en el interior del establecimiento.»

Atención médica y reacciones familiares

El joven fue atendido de inmediato por el SAME, quienes estabilizaron su estado y lo trasladaron al hospital, donde se constató que no corría peligro de muerte. Su madre, al llegar al hospital, confirmó que él se encontraba lúcido y acompañado por su novia y un amigo, quienes, curiosamente, no presenciaron el episodio.

Versiones en conflicto: la denuncia de la novia

En un extenso comunicado en redes sociales, la novia del joven desmintió la versión oficial: «No fue un accidente; fue agredido por los patovicas». Según su relato, los encargados de seguridad lo sujetaron del cuello y lo golpearon fuertemente, lo que le provocó las graves lesiones.

Lesiones graves y registro de la agresión

La denuncia de la novia agrega que los patovicas «lo golpearon hasta casi matarlo» y que intentaron ocultar pruebas al apuntar con un láser a las cámaras de los teléfonos que grababan. A pesar del parte oficial, que afirmaba que el joven no estaba en riesgo, el entorno familiar sostiene que él necesitó reanimación en el hospital y requirió múltiples puntos de sutura en su cara, incluyendo cinco en la ceja, tres en la boca, además de fracturas en la nariz y pómulo.

Investigación en curso

La causa ya está en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, liderada por Federico Ghisio. En este momento, se espera la revisión de pruebas forenses y el análisis de las grabaciones de las cámaras del establecimiento para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el boliche Kapital continúa operando con normalidad.