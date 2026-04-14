España regulariza a extranjeros sin papeles: requisito clave y beneficios para argentinos

Desde el jueves, aquellos argentinos que hayan llegado a España antes del 1 de enero y que lleven al menos cinco meses residiendo en el país sin documentos, podrán solicitar una autorización de residencia legal. Esta medida, aprobada por el gobierno español, abre nuevas puertas para cientos de miles de inmigrantes.

Detalles de la Regularización

El gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde a un real decreto el pasado martes, permitiendo la regularización excepcional de extranjeros que busquen asilo o hayan estado viviendo y trabajando en España de manera irregular. La normativa se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y será efectiva a partir del jueves.

Beneficiarios Potenciales

Se estima que esta iniciativa podría beneficiar a aproximadamente medio millón de inmigrantes, de los cuales unos 42,500 son argentinos. Los solicitantes deben ser mayores de edad y acreditar que han permanecido en el país al menos los cinco meses anteriores a la solicitud.

Documentación Necesaria

Para demostrar su permanencia en España, los interesados pueden presentar diversos documentos, como el sello de entrada en el pasaporte —aunque esté vencido—, tickets de avión, certificados médicos o recibos. Todos estos documentos deben incluir el nombre completo y la fecha de la tramitación.

Requisitos Adicionales

Además de la documentación sobre su permanencia, quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán presentar alguna de las siguientes opciones: un contrato de trabajo, tener hijos a su cargo o demostrar alguna situación de vulnerabilidad.

Restricciones y Plazos

Un requisito esencial es no tener antecedentes penales en su país de origen y no representar una amenaza para la seguridad pública. Quienes inicien su trámite podrán trabajar “en todo el territorio nacional español” desde ese momento. Sin embargo, el permiso de residencia obtenido es exclusivo para España y no permite residir en otros países de la Unión Europea.

Proceso de Solicitud

Las solicitudes se podrán presentar online a partir del 16 de abril o de forma presencial desde el 20 de abril en las oficinas correspondientes. Los interesados tendrán tiempo para gestionar su solicitud hasta el 30 de junio.

Un Movimiento Impulsado por la Sociedad Civil

Esta medida se distingue por haber sido impulsada por organizaciones migrantes como «Regularización Ya», que recolectó más de 700,000 firmas en apoyo a la regularización de inmigrantes sin papeles. Lucila Rodríguez-Alarcón, de la Fundación porCausa, destacó que es un hito en el liderazgo migrante y la movilización social en España.

Cifras en Contexto

Pese a que no se cuentan con cifras oficiales actuales, se estima que para 2025 el número de inmigrantes en situación irregular en España ascienda a 840,000, revelando un incremento significativo desde 2017. Los analistas señalan que la mayoría proviene de América del Sur, con Argentina ocupando el quinto lugar.

Reacciones y Opiniones

Pedro Sánchez, desde China, expresó su apoyo a la regularización, señalando la importancia de gestionar la migración de manera responsable y justa. Por otro lado, la oposición, encabezada por Alberto Núñez Feijóo del PP, criticó la medida argumentando que es injusta e insostenible.

A medida que se avanza en este proceso de regularización, se espera que más argentinos y otros inmigrantes encuentren una nueva oportunidad para estabilizar su vida en España, contribuyendo a la economía y la diversidad cultural del país.