Exjefe de Espionaje Brasileño Arrestado por ICE en EE. UU.

Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia de Brasil, fue arrestado en Florida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en medio de acusaciones de su participación en un golpe fallido en 2023.

Ramagem, quien también sirvió como diputado durante el mandato de Jair Bolsonaro, buscó refugio en EE.UU. tras ser condenado en su país. El motivo de su arresto aún no está claro, con versiones contradictorias sobre las circunstancias que lo rodean.

Las Razones Detrás de su Arresto

El exfuncionario brasileño, condenado por su colaboración en el intento de golpe contra el presidente Lula da Silva tras las elecciones de 2022, fue detenido por el ICE mientras se encontraba en Florida. Hasta el momento, se desconoce si el arresto fue el resultado de una operación coordinada o si se trató de un incidente fortuito.

Versiones Contradictorias

Desde Brasil afirman que el arresto se dio gracias a una colaboración internacional entre los gobiernos de Lula y Trump, mientras que allegados a Ramagem sostienen que se trató de una detención aleatoria durante un control de tráfico.

La Posición de las Autoridades

La Policía Federal de Brasil emitió un comunicado que sugiere la conexión con Ramagem, aunque no reveló detalles sobre su identidad. En cambio, expresó que el arresto refleja la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.

Sobre su Estatus Migratorio

A pesar de que el periodista Paulo Figueiredo, cercano a Bolsonaro, afirmó que Ramagem tiene un estatus migratorio legal en EE.UU. y una solicitud de asilo pendiente, el ICE no clarificó las razones de su detención, simplemente indicando que se encuentra bajo su custodia.

Un Pasado Controversial

Ramagem fue condenado a 16 años de prisión en septiembre de 2025 tras haber sido encontrado culpable de múltiples cargos relacionados con el fallido golpe de Estado. A pesar de una prohibición de abandonar Brasil, logró salir del país cruzando por Guyana y entró a EE.UU. con un pasaporte diplomático.

Su detención ha generado un amplio debate en Brasil, donde las versiones sobre su arresto siguen dividiéndose y sigue un interrogante sobre las políticas migratorias y de colaboración entre naciones.