Horacio Rosatti: La Corte debe reforzar la seguridad jurídica para impulsar inversiones

La Seguridad Jurídica: Clave para Atraer Inversiones en Argentina

En un evento que reunió a importantes empresarios en Buenos Aires, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, abordó un tema crucial: la importancia de la seguridad jurídica como fundamento del desarrollo económico nacional.

Un Mensaje Claro para el Sector Empresarial Durante el Summit 2026 de AmCham Argentina, Rosatti subrayó la necesidad de entender la seguridad jurídica no solo como un concepto, sino como un pilar esencial que afecta tanto a inversores como a receptores de inversiones. «Si no es para todos, no es seguridad», enfatizó.

Dimensiones de la Seguridad Jurídica El presidente de la Corte estructuró su discurso en dos ejes: normativo e institucional. Por un lado, destacó la importancia de las regulaciones, la política impositiva, y otros factores que constituyen «las reglas del juego». Por el otro, habló de la independencia del Poder Judicial y la operación del sistema republicano.

El Rol de la Corte Suprema Rosatti enfatizó el papel crítico de la Corte como intérprete de la Constitución y árbitro de conflictos en un país con una fuerte impronta federal. A diferencia de su par estadounidense, que resuelve entre 80 y 100 casos al año, la Corte argentina emite alrededor de 15,000 fallos, lo que revela la presión sobre el sistema judicial.

Hacia una Justicia más Eficiente En su intervención, Rosatti propuso dotar al sistema judicial de herramientas que mejoren la eficiencia y la previsibilidad. Un punto crucial de su argumentación fue la necesidad del acatamiento obligatorio de los fallos de la Corte, que evitaría la saturación de casos similares y aumentaría la coherencia en las decisiones.

Claridad y Previsibilidad en las Decisiones Según Rosatti, contar con criterios uniformes es vital para reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones empresariales. «Si todos saben a qué atenerse, podemos construir un entorno más propicio para las inversiones», destacó.

Un Llamado a la Evidencia de Progreso Para concluir, Rosatti amplió su perspectiva sobre el desarrollo al mencionar que, además de los indicadores económicos, también se deben evaluar la calidad institucional y el cumplimiento efectivo de los fallos judiciales. «Estos factores son esenciales para construir un país confiable y previsible», afirmó.