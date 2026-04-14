Disney+ desvela el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: ¿Morirá Eliseo?

¿La nueva era de Eliseo: poder, conspiraciones y un futuro incierto?

La cuarta temporada de El encargado, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, llega el 1° de mayo a Disney+ con todos sus episodios listos para cautivar a la audiencia. La trama promete giros inesperados que dejarán a los espectadores al borde de su asiento.

*El encargado* retoma la narrativa tras el impactante desenlace de su tercera temporada. Eliseo Basurto, interpretado magistralmente por Guillermo Francella, ha expandido su imperio y desafiado al poder estatal, dejando entrever su insaciable ambición.

Eliseo: de encargado a influencer político

En la nueva temporada, Eliseo ya no es solo el portero del edificio. Su rol se transforma y se torna crucial en el ámbito nacional. Tras una venta millonaria de su negocio, se convierte en asesor del Presidente, lo que lo catapulta a los círculos más influyentes del país.

El peligro acecha

Sin embargo, este ascenso trae consigo riesgos. El tráiler revela cómo la atención se centra en él, tanto desde el ámbito político como desde aquellos que le rodean. Su enemigo acérrimo, Matías Zambrano, intensifica su estrategia para arruinarlo, mientras que en el edificio brotan conspiraciones que buscan desestabilizarlo.

Una temporada llena de tensión y giros

A medida que avanza la serie, la presión sobre Eliseo incrementa. El cliffhanger del tráiler culmina con la angustiante noticia de su supuesta muerte, dejando a la audiencia preguntándose: ¿qué sucederá realmente con Eliseo?

Un elenco estelar

El nuevo ciclo trae consigo un elenco renovado, con el destacado regreso de Arturo Puig en el papel del Presidente. Nuevas caras se suman a la historia, incluidos nombres como Daniel Aráoz, Miriam Odorico, y Benjamín Vicuña, quien también aportará frescura a la narrativa.

Más allá de *El encargado*: el futuro de la saga

El universo creado por Cohn y Duprat se expande con el anuncio de un spin-off titulado *Zambrano*, centrado en el personaje de Gabriel Goity. Aunque se encuentra en desarrollo y aún no tiene fecha de estreno, promete explorar los aspectos más oscuros del abogado y sus intrigas dentro del sistema judicial.