Inflación de marzo: 3,4% según el INDEC

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revela que la inflación de marzo se disparó al 3,4% mensual, acumulando un 9,4% en lo que va del año. ¿Qué sectores son los más afectados?

Según el INDEC, el aumento en los precios de marzo fue impulsado principalmente por los «precios regulados», que experimentaron un notable incremento del 5,1%. Este ajuste se debe a las subas en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo registró un incremento del 3,2%, ligeramente inferior al promedio general, mientras que los precios de los productos estacionales aumentaron solo un 1,0%, equilibrando las caídas en frutas y verduras con un incremento en artículos de turismo y ropa.

Educación y Transporte: Los Sectores Más Afectados

La división que más creció este mes fue Educación, con un impresionante aumento del 12,1%, impulsado por el regreso a clases. Seguido de cerca se encuentra el sector Transporte, que subió un 4,1% debido a los aumentos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

Alimentos en la Mira: Carnes y Derivados al Alza

Una de las categorías que mayor incidencia tuvo en la variación mensual fue la de Alimentos y bebidas no alcohólicas, destacando un aumento del 6,9% en carnes y sus derivados, lo que ha generado preocupación entre los consumidores.

Menores Aumentos en Otros Sectores

Por su parte, las divisiones con menores incrementos fueron Bienes y servicios diarios, con un aumento del 0,8%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que se mantuvo apenas en el 1,3%.

Este panorama inflacionario plantea desafíos para el bolsillo de los argentinos, que enfrentan la presión de precios en diversos sectores de la economía.