Incidentes en la UEPC: Cristalli critica a la cúpula de Capital

El debate sobre los salarios docentes en Córdoba continúa intensificándose, tras nuevos acontecimientos que marcaron la jornada de ayer. La tensión se hizo palpable frente al Ministerio de Trabajo, donde los docentes manifestaron su descontento.

Este martes, el conflicto docente en Córdoba alcanzó un nuevo punto crítico en medio de la esperada entrega de una cuarta propuesta salarial por parte del Gobierno provincial. Frente al Ministerio de Trabajo, se registraron incidentes cuando manifestantes confrontaron al secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, quien tuvo que abandonarlo con custodia policial.

Reunión Suspensa: La Estrategia del Gobierno Provincial

La reunión entre las partes debía llevarse a cabo en la Secretaría de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria. Sin embargo, el Gobierno optó por no presentar la oferta formal en ese lugar y decidió trasladar la instancia al Centro Cívico. “El Gobierno envió representantes y comunicó que la propuesta será entregada hoy, pero no en la Secretaría de Trabajo,” aclaró Cristalli.

Momentos de Tensión y Conflicto Interno

En medio de este escenario, un grupo vinculado a UEPC Capital generó un ambiente tenso al intentar obstaculizar la salida del dirigente. Se reportaron empujones e insultos, aunque no hubo heridos graves. Cristalli denunció que “maltrataron, agredieron e insultaron a compañeros,” señalando a Franco Boczkowski, secretario general de esa seccional, como responsable de los incidentes.

Desmarcando la Violencia: La Postura de la UEPC

El líder gremial condenó los actos violentos y quiso distanciarse de esas actitudes, afirmando que “esto no representa a la docencia de Córdoba. Nuestra organización históricamente promueve la no violencia.” Desde su perspectiva, estas acciones provienen de sectores que se oponen a cualquier acuerdo razonable.

El Futuro de la Negociación Salarial

A pesar de los conflictos, la negociación salarial sigue su curso. La dirigencia de la UEPC convocó a un plenario de secretarios generales para evaluar la nueva propuesta, en caso de que se presente durante el día.

Licencias Gremiales Restituidas

Cristalli también anunció que el Gobierno devolvió algunas licencias gremiales que habían sido canceladas de forma unilateral, enfatizando que tales acciones no son apropiadas durante la conciliación obligatoria.

Contexto y Expectativas

Este conflicto se agrava tras el rechazo de ofertas anteriores y en un contexto de creciente tensión interna dentro del sindicato. La definición sobre la nueva propuesta quedará a cargo del Consejo de Delegados, que se espera tome una decisión en los próximos días.