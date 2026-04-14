Banco Nación: Todo lo que Necesitas Saber sobre sus Créditos Hipotecarios

El Banco Nación ha revelado los detalles de su innovador sistema de créditos hipotecarios, tras recibir más de 425.000 solicitudes y concretar alrededor de 27.000 operaciones.

14.04.2026 • 16:45hs • Economía personal

Detalles del Sistema de Créditos Hipotecarios del Banco Nación

El Banco Nación (BNA) ha compartido información sobre su sistema de créditos hipotecarios, enfocado en ampliar su alcance, sobre todo para empleados del sector público. En su portal web, se registraron más de 425.000 solicitudes, aunque tras depurar duplicaciones y errores, el número de interesados se ha ajustado a 246.000 personas.

Proceso de Solicitud y Aprobación

A pesar de la alta demanda, muchos solicitantes no continuaron con el trámite por diversas razones. Algunos decidieron no seguir con la propuesta, otros no encontraron cotitulares o codeudores con ingresos adecuados, y varios no lograron cumplir con los requisitos de scoring crediticio.

Hasta la fecha, el banco ha concedido aproximadamente 27.000 créditos, sumando otras 3.200 operaciones que están en la fase final, cerca de la escrituración.

Innovaciones en el Proceso de Evaluación

Desde enero de 2026, el BNA ha automatizado el proceso de evaluación y aprobación de créditos, garantizando así mayor transparencia y criterios objetivos en la asignación de préstamos.

Competencia en el Mercado Hipotecario

Durante el año previo, el Banco Nación reconoció que varios bancos privados ofrecieron condiciones competitivas, sin límites en los montos para la adquisición de viviendas. Para contrarrestar esto, el BNA suspendió temporalmente los topes en créditos para primeras y segundas viviendas, permitiendo que 1.186 personas accedieran a financiamiento por encima de los límites habituales.

Los montos promedio alcanzaron más de 132.000 UVA para primeras viviendas y cerca de 197.000 UVA para segundas viviendas.

Impacto del Valor del Crédito en UVA

Con la apreciación del peso frente al dólar, la deuda en moneda estadounidense tiende a aumentar con el tiempo, a pesar de que se mantenga constante en UVA. Por ejemplo, un préstamo de 97.000 UVA que en 2024 equivalía a aproximadamente u$s100.000, hoy representa cerca de u$s130.000.

Oportunidades para el Sector Público

En el marco de la desregulación promovida por el Gobierno, el Banco Nación participa en licitaciones para gestionar el pago de haberes del sector público. Como parte de las condiciones, se incluyen créditos hipotecarios a tasas preferenciales para los empleados. La línea «+Hogares con BNA Sector Público» ha sido fundamental para que el banco Meta éxito en 63 de 67 licitaciones, extendiendo sus créditos a todos los empleados que cumplan con los requisitos establecidos.