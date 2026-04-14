Embajador israelí celebra un ‘intercambio maravilloso’ tras conversaciones con Líbano

El embajador israelí Yechiel Leiter calificó las recientes conversaciones de paz con Líbano en Washington como un "intercambio maravilloso" y manifestó la posibilidad de un nuevo enfoque hacia la reconciliación entre ambas naciones.

Tras una jornada de más de dos horas de diálogo, Leiter comentó a la prensa: «Hoy descubrimos que estamos del mismo lado. Ambos estamos unidos en la liberación de Líbano de un poder de ocupación respaldado por Irán llamado Hezbollah.»

Mediación de Estados Unidos en el Proceso de Paz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien mediaron estas conversaciones, instó a ambos países a aprovechar una «oportunidad histórica» para alcanzar la paz. En una declaración del Departamento de Estado, Rubio reconoció que los desafíos son significativos, pero enfatizó la importancia de crear un marco para un acuerdo duradero.

Desafíos y Obstáculos en las Conversaciones

A pesar de las intenciones positivas, alcanzar un acuerdo parece complicado. Hezbollah, el grupo militante respaldado por Irán, mostró su oposición a las negociaciones, atacando varias localidades en el norte de Israel durante el desarrollo de las conversaciones. Estos ataques, que llevaron a más de 2,000 víctimas desde el inicio del conflicto, complican aún más el escenario.

La Opinión de Líderes Internacionales

Coincidiendo con estos episodios de tensión, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense Donald Trump, sostuvieron que un posible alto al fuego entre Irán y Estados Unidos no abarca la situación en Líbano. La administración Trump exige desarmar a Hezbollah mientras respeta la integridad territorial de Líbano, un equilibrio difícil de alcanzar.

Expectativas para el Futuro de las Negociaciones

El presidente libanés, Joseph Aoun, expresó su esperanza de que las conversaciones en Washington se traduzcan en un acuerdo que conduzca a un alto el fuego y a futuras negociaciones directas entre Israel y Líbano. Sin embargo, analistas locales sugieren que todavía queda mucho camino por recorrer antes de poder resolver las tensiones históricas entre ambos países.