Dólar blue sube este 14 de abril mientras el Banco Central adquiere más dólares

Las últimas cifras del mercado cambiario revelan un aumento significativo en las reservas internacionales y un nuevo avance en el dólar blue, lo que genera expectativas en la economía argentina.

Reservas Internacionales en Aumento

Las reservas internacionales del país crecieron en 463 millones de dólares, alcanzando un total de 45.873 millones de dólares al cierre de la jornada. Este incremento es un buen indicador para la estabilidad financiera del Banco Central.

Dólar Blue: Un Rebote Notable

El dólar blue presentó un aumento este martes, escalando $10 respecto al valor del día anterior. La divisa se posicionó en $1410 en la venta, mientras que en la compra se ajustó a $1390.

Otros Tipos de Cambio Afectados

Dólar MEP y Dólar Contado con Liquidación

El dólar MEP, relacionado con el bono GD30, se negoció a $1.413. Por otra parte, el dólar Contado con Liquidación tuvo un valor de $1.468,70.

Dólar en el Espacio Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar se cotiza a $1.460,60 en promedio, mostrando la tendencia de digitalización en las transacciones financieras.

Unificación de Tipos de Cambio

El dólar Qatar, que abarca el uso en tarjetas y ahorros, se estableció en $1800,50, reflejando la convergencia de los diferentes tipos de cambio actuales.

Dólar Oficial: Valores Establecidos

En los segmentos oficiales, el dólar minorista cerró a $1385, mientras que el dólar mayorista se fijó en $1364,00, indicativos de las presiones en el mercado.

Actividades del Banco Central

El Banco Central realizó una compra de 185 millones de dólares en el mercado cambiario, destacando su rol activo en la manipulación de las reservas y estabilidad del peso argentino.

El actual contexto del mercado cambiario sugiere un entorno complejo pero dinámico. Con la continua fluctuación de los valores, los actores económicos deben estar atentos a las próximas decisiones del Banco Central y a las tendencias cambiarias que impactan en el país.