El Desastre Cinematográfico: Brando, Val Kilmer y el Hombre Rata de Susana Giménez se Unen

En 1996, la película "La Isla del Dr. Moreau" se convirtió en un fenómeno de culto, no por su éxito, sino por el caos que reinó detrás de cámaras. Entre las anécdotas más sorprendentes se encuentra la participación del Hombre Rata, Nelson De la Rosa, y su interacción con leyendas como Marlon Brando.

El Ascenso del Hombre Rata

Nelson De la Rosa, conocido como el Hombre Rata por su singular estatura de 71 centímetros, alcanzó la fama en programas televisivos como el de Susana Giménez. Su carisma y una inolvidable aparición en el videoclip «Coolo» de Illya Kuryaki and the Valderramas lo hicieron un personaje emblemático en el entretenimiento argentino.

Un Elenco de Grandes Estrellas

En 1996, De la Rosa se unió a Marlon Brando y Val Kilmer en la adaptación fallida de la novela de H.G. Wells. Sin embargo, la película, aclamada por lo caótico, fue un calvario en rodaje. Se la recuerda como «una de las películas malditas» en Hollywood debido a los problemas de producción y el tempestuoso ambiente en el set.

Rumores y Relaciones Complicadas

El ambiente en el rodaje fue tenso. Las interacciones entre Brando y Kilmer eran todo menos normales, con ambos actores reacios a compartir los espacios, lo que resultó en un clima hostil. «No leí el guion», reveló Brando en una conversación con la actriz Fairuza Balk, quien luchaba por entender su personaje.

Marlon Brando y su Visión Extravagante

Brando, conocido por su enfoque errático, exigió cambios en el guion para darle más tiempo en pantalla a De la Rosa. De hecho, decidió despedir a un actor destinado a interpretar un personaje porque no consideraba su presencia adecuada. Su excéntrico comportamiento se hizo evidente, desde treparse a un árbol hasta pedir que su personaje se vistiera de manera singular.

El Caos Detrás de las Cámaras

La película se convirtió en un desastre de producción, marcada por constantes cambios en el guion y el despido del director Richard Stanley. Los problemas de Brando y Kilmer se sumaron a la confusión, como mostró el documental «Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau», que exploró las dificultades vividas durante el rodaje.

Un Final Anticipado

A pesar de su lanzamiento, «La Isla del Dr. Moreau» fue mal recibida por críticos y audiencias, convirtiéndose en un símbolo de lo que puede salir mal en Hollywood. Su historia persiste, no solo por la actuación de Brando y Kilmer, sino por la icónica figura de De la Rosa, que trascendió más allá de las dificultades del rodaje, dejando una huella imborrable en la cultura popular.

Las Consecuencias de un Rodaje Desastroso

A pesar de ser un fracaso, las vivencias detrás de «La Isla del Dr. Moreau» nos recuerda que la grandeza en el cine a menudo viene acompañada de locuras y desafíos inimaginables. Como una de las películas más controversiales de su época, su legado queda como una pieza curiosa dentro de la historia del cine.