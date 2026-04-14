Inflación: Críticas de la Oposición por Su Alarmante Aumento

La reciente cifra de inflación del 3.4% en marzo ha desatado un torrente de críticas desde diferentes sectores políticos. La gestión económica del Gobierno es calificada como un "fracaso rotundo" por representantes de diversas organizaciones.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó que las promesas de un control absoluto de la inflación para 2026, realizadas por expertos como Javier Milei y Luis Caputo, han quedado en el pasado frente a una realidad que continúa deteriorándose.

Un Contexto Económico Alarmante

Aguiar sostuvo que el Gobierno debe reconocer su fracaso y la crisis económica que ha generado, sin vislumbres de mejora en el horizonte. Hugo Yasky, jefe de la CTA de los Argentinos, también se unió a las críticas, señalando que a pesar de las restricciones monetarias y el escaso incremento en salarios y jubilaciones, la inflación persiste en ascenso, marcando diez meses consecutivos de incrementos.

Ironías en el Debate Económico

Alejandro «Peluca» Gramajo, secretario general de UTEP, ironizó sobre la situación, afirmando que la inflación ha superado incluso el índice «Karina Milei», aludiendo a la controversia sobre las acusaciones de corrupción en la ANDIS. Para él, el empeoramiento de la situación económica ya no puede ocultarse.

Movilizaciones en Respuesta

La ATE ha convocado una manifestación nacional para el 21 de abril, exigiendo una urgente re apertura de las negociaciones salariales y protestando contra el ajuste en el sector público. Al mismo tiempo, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentará su informe sobre la «Canasta Básica del Trabajador» en Mar del Plata.

Reacciones Políticas

Desde el ámbito político, las críticas no tardaron en llegar. Francisco Echarren, intendente de Castelli, destacó que en solo tres meses, la inflación ya ha superado las proyecciones del Gobierno. Por su parte, Leandro Santoro, legislador porteño, pidió que se liberen las paritarias ante la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los ciudadanos.

La Voz de los Educadores y Científicos

Mayra Mendoza, diputada bonaerense, se unió al coro de voces que resaltan el sufrimiento de las familias argentinas ante el alza constante de precios. Daniel Filmus, exministro de Educación, también amplió el debate al mencionar que el salario de los científicos y docentes ha caído drásticamente, acentuando el impacto negativo de la inflación en el ámbito educativo.

Desde el PRO, Pablo Avelluto se refirió a la situación diciendo: «3.4%: estamos mal, pero vamos peor». Asimismo, Ricardo Alfonsín criticó la falta de humildad y autocrítica del Gobierno, sugiriendo que una actitud diferente podría cambiar el rumbo actual.

La Respuesta de Milei

Finalmente, Javier Milei reconoció a través de sus redes sociales que la cifra de inflación es «mala» y «repugnante», aunque prometió ofrecer análisis detallados sobre las razones detrás de estos datos en una presentación que realizará en AmCham.