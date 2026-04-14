Comienza en Nueva York el nuevo juicio por abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein

El rejuicio del controvertido productor de cine Harvey Weinstein por un cargo de violación, en el que el jurado anterior no llegó a acuerdo, dio inicio este martes. A pesar del resultado, seguirá cumpliendo condena por otros delitos.

Harvey Weinstein está nuevamente en el banquillo de los acusados, enfrentando una acusación de violación en tercer grado contra Jessica Mann, actriz de la comedia romántica «This Isn’t Funny», lanzada en 2015.

Un camino complicado hacia el veredicto

El juez declaró un juicio nulo el pasado junio, tras una disputa entre miembros del jurado que impidió llegar a un acuerdo. Este nuevo juicio se lleva a cabo en un tribunal de Manhattan, y la selección del jurado comenzó el martes, luego de que el juez Curtis Farber resolviera varias cuestiones que había planteado la defensa, que intentaba retrasar el proceso.

La selección de 12 jurados podría extenderse por varios días, anticipando un proceso minucioso y vigilado de cerca por la opinión pública.

Expectativas y declaraciones de Harvey Weinstein

Juda Engelmayer, portavoz de Weinstein, compartió su esperanza de que el nuevo juicio sea justo y permita que los hechos lo exoneren. «Él espera un proceso equitativo», afirmó Engelmayer.

Un hombre marcado por sus condenas

A sus 74 años, Weinstein, que actualmente se encuentra en una silla de ruedas debido a problemas de salud, ya cumple una condena de 16 años en California por haber violado a una actriz europea hace más de diez años. Además, está apelando esa sentencia, con una audiencia programada para el 23 de abril.

Desde que las acusaciones de abuso sexual en su contra salieron a la luz en 2017, Weinstein ha enfrentado numerosos juicios, lo que contribuyó al surgimiento del movimiento «MeToo». En las actuaciones de junio pasado, fue declarado culpable de asalto sexual contra la productora Miriam Haley, y está en proceso de apelar esa condena. Sin embargo, fue absuelto de las acusaciones de asalto sexual contra la actriz polaca Kaja Sokola.

Condiciones de encarcelamiento y amenazas

Weinstein ha contratado un nuevo equipo legal, en el que destacan Jacob Kaplan y Marc Agnifilo, conocido por representar a figuras famosas como el rapero Sean «Diddy» Combs. El productor ha manifestado sentirse amenazado en el infame complejo penitenciario de Rikers Island, donde está recluido, pasando la mayor parte de su tiempo en confinamiento solitario.

«Constantemente me amenazan y me denigran. No duraría mucho allí fuera», reveló Weinstein en una entrevista. También relató haber sido golpeado «fuertemente en la cara» al esperar para hacer una llamada telefónica en prisión, lo que lo dejó con heridas graves.