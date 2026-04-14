Misiones impulsa su turismo en un punto clave de Lima

Descubre cómo Misiones está conquistando el corazón de los limeños a través de una impactante exhibición que resalta su rica biodiversidad y encantos turísticos.

Misiones sigue expandiendo su presencia internacional con una notable exposición en Miraflores, uno de los destinos turísticos más concurridos de Lima, según anunciaron autoridades provinciales.

Con una muestra fotográfica instalada en el icónico Parque Kennedy, la provincia muestra sus tesoros naturales a un amplio y diverso público que transita por esta vibrante área.

Una Exposición que Inspira

Esta iniciativa es parte del programa de “Exposición en vallas”, promovido por la Municipalidad de Miraflores, que busca difundir la cultura y el arte de varios destinos alrededor del mundo en espacios de alta afluencia.

La exhibición de Misiones presenta imágenes cautivadoras que destacan la magnificencia de su selva y su biodiversidad, acompañadas de mensajes que invitan a los visitantes a explorar este atractivo destino.

Situado en un punto clave del distrito, el Parque Kennedy acoge a alrededor de 300 mil personas semanalmente, incluyendo tanto a residentes como a turistas internacionales. Esto convierte esta exposición en una herramienta efectiva para atraer a más visitantes.

Conectividad Aérea que Abre Puertas

Esta acción forma parte de un esfuerzo mayor por mejorar la conectividad aérea entre Argentina y Perú, gracias a la ruta operada por Flybondi que conecta Lima con Puerto Iguazú. Este enlace estratégico permite a Misiones acceder a un importante hub con más de 23 países y cerca de 70 destinos internacionales en América, Europa y Asia.

Visit Misiones: Promoviendo el Turismo

La iniciativa es liderada por Visit Misiones, la marca encargada de posicionar este destino en los mercados internacionales, y se alinea con una estrategia fundamental para potenciar el turismo receptivo en la región.

El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, impulsó esta gestión durante su reciente encuentro con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena.

Miraflores, reconocido por su rica oferta cultural, gastronómica y su dinámica vida urbana, se convierte en un escenario ideal para que Misiones muestre su identidad y atractivo a un público diverso y global.

Fuente: Gobierno de Misiones.