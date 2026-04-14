Caída del riesgo país y acciones mixtas en un clima de optimismo financiero

La situación económica en Argentina continúa siendo un tema candente, marcado por la mixtura de expectativas reportadas en el mercado y preocupaciones por la inflación.

En el ámbito local, las acciones argentinas presentan un comportamiento variado, mientras que los bonos muestran una tendencia positiva en medio de la espera de datos sobre inflación. El riesgo país también se reduce en este contexto. Globalmente, los mercados exhibieron un sesgo optimista, impulsados por la esperanza de una solución diplomática en Oriente Medio, a pesar del reciente bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

Desempeño de los ADRs en Wall Street

La mayoría de los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con pérdidas, destacándose Transportador a Gas del Sur con una disminución del 4,9%, Central Puerto y Edenor, ambos con una caída del 4,6%. Por su parte, Irsa y Telecom también vieron disminuciones de 2,5% y 1,6% respectivamente.

Indicadores y cotizaciones en el mercado local

El S&P Merval se situó en 2.950.634,57 unidades en pesos, mientras que en dólares registró una disminución del 1,8%, cayendo a 2.003,16 puntos. En cuanto a los bonos en dólares, la mayoría tuvo un cierre al alza, liderados por AL41 y AL30 con incrementos de 0,8% y 0,3%, respectivamente. Así, el riesgo país se redujo en un 0,6%, alcanzando los 525 puntos básicos.

Tipo de cambio: Dólar oficial y Blue

En la jornada del 14 de abril, el dólar oficial cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, sin cambios con respecto a la jornada anterior. Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1.355, mostrando un incremento de $10. El dólar Blue culminó el día a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Perspectivas para los mercados globales

La Bolsa de Nueva York tuvo un repunte significativo, impulsada por la esperanza de que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El índice Dow Jones subió un 0,66%, mientras que el Nasdaq se incrementó en un 1,96% y el S&P 500 avanzó un 1,18%. En Europa, las principales bolsas también cerraron al alza, destacando París con un aumento del 1,12% y Frankfurt con 1,27%.

Pronósticos del FMI para Argentina

El Fondo Monetario Internacional ajustó sus proyecciones para Argentina, reduciendo la previsión de crecimiento del PBI a un 3,5%, lo que refleja una baja de 0,5 puntos respecto a estimaciones anteriores. Para el año 2027, se mantiene una expectativa de crecimiento del 4%.

Actualidad de la Inflación en Argentina

Durante marzo, la inflación se aceleró al 3,4%, acumulando un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según el INDEC. En comparación con marzo de 2025, el Índice de Precios al Consumidor experimentó una variación del 32,6%, ligeramente por debajo del 33,1% registrado en febrero.

La categoría de mayor aumento fue Educación, con un notable incremento del 12,1%, superando la media habitual. Le siguió Transporte, que subió un 4,1%, afectado por el costo de combustibles y pasajes. Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los combustibles han registrado un aumento del 23%.

Por otro lado, las divisiones que mostraron menores incrementos fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).