Apagón masivo: 37% de Cuba sin electricidad este viernes

A medida que la crisis energética se intensifica, este viernes Cuba enfrentará apagones prolongados que impactarán una gran parte de la isla. La situación, considerada crítica, pone de manifiesto los problemas estructurales que arrastra el sistema eléctrico nacional.

Cuba vivirá un día complicado este viernes, con apagones que se estima afectarán al 37% de la población. La Unión Eléctrica (UNE) ha advertido sobre cortes programados justo en el horario de mayor demanda, una situación que ha generado preocupación en toda la isla.

Un Vistazo a la Crisis Energética Cubana

La crisis eléctrica en Cuba, que se reavivó en el verano de 2024, tiene raíces profundas. Las plantas termoeléctricas, muchas de las cuales son obsoletas, padecen de constantes fallos, además de una alarmante escasez de divisas para la importación de combustible. En días recientes, las afectaciones han oscilado entre un 30% y un 40%, comparado con un impacto superior al 60% reportado entre diciembre y marzo.

Demandas y Limitaciones

Según los pronósticos de la UNE, durante las horas picos de la jornada de hoy se esperan generar 1.940 megavatios (MW), mientras que la demanda alcanzará los 3.100 MW. Esto significa que habrá un déficit de 1.160 MW, y la medida para evitar apagones descontrolados consistirá en desconectar 1.190 MW.

Impacto de las Sanciones y Problemas Internos

El gobierno cubano ha atribuido parte de esta crisis a las sanciones impuestas por Estados Unidos, alegando que éstas han asfixiado el sector energético. No obstante, la realidad revela que problemas internos, como el mal estado de las instalaciones y la falta de mantenimiento, son factores críticos que agravan la situación.

Un Análisis del Mix Energético

La UNE ha informado que actualmente nueve de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país están fuera de servicio debido a averías o mantenimiento. Esto representa una pérdida significativa de capacidad, ya que esta fuente genera el 40% de la electricidad nacional. El 40% adicional proviene de motores que dependen de diésel y fueloil, que también han enfrentado paradas por la presión externa, mientras que solo el 20% se obtiene de fuentes renovables y gas.