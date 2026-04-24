El precio de Bitcoin se estanca en 80 mil y desata el pánico entre los inversores

Los movimientos recientes en el mercado de criptomonedas han generado una gran incertidumbre. Expertos analizan si el Bitcoin está preparado para escalar a cifras históricas o si se enfrenta a desafíos significativos.

En medio de un ambiente de «descubrimiento de valor», el mercado cripto captura la atención de inversores y analistas. Tras romper barreras clave, la gran pregunta en el entorno financiero es: ¿hasta dónde llegará el rally de 2026? Según consensos en el sector, la proyección para Bitcoin (BTC) oscila entre los u$s80.000 y los u$s100.000.

Estas estimaciones se basan en una combinación de análisis on-chain, liquidez institucional y patrones históricos post-halving.

Desafiando el Umbral de los u$s80.000

Los u$s80.000 se perciben como el primer gran obstáculo. Este nivel es crítico, ya que alberga un gran volumen de órdenes de venta por parte de mineros y poseedores de Bitcoin a largo plazo que buscan realizar ganancias tras un largo periodo de acumulación.

Aunque el flujo de capital desde los ETF ha impulsado el precio hacia estas cifras, superar esta barrera requiere un cambio significativo en las condiciones macroeconómicas. «Lograr este objetivo es posible, pero mantenerse por encima será un verdadero reto», comentan expertos de trading.

La Resistencia Psicológica de los u$s100.000

El anodino símbolo de los seis dígitos se ha convertido en el «santo grial» para muchos entusiastas de Bitcoin. Sin embargo, algunos analistas creen que este nivel representa más una resistencia psicológica que un objetivo técnico al alcance inmediato.

Existen diversos factores que podrían limitar el crecimiento del ciclo actual antes de alcanzar esta meta:

Agotamiento de la demanda: A medida que los precios aumentan, el capital necesario para mover el valor un 1% incrementa exponencialmente.

Ciclos de rotación: Cuando Bitcoin alcanza un máximo, el capital suele trasladarse hacia altcoins o volver a activos tradicionales si las tasas de interés no caen rápidamente.

Métrica de rentabilidad: Con el 95% de las direcciones de Bitcoin en ganancias, la presión de venta tiende a incrementar de manera significativa.

Un Escenario de Lateralización

A diferencia de los ciclos de 2017 o 2021, que se caracterizaban por subidas abruptas y caídas severas, muchos analistas proyectan que el año 2026 podría mostrar una tendencia de movimiento lateral. La llegada de instituciones como BlackRock ha proporcionado mayor estabilidad al activo, aunque a costa de la volatilidad extrema que permitía saltos de precio en cortos períodos.

Para los inversores, el mensaje es claro: la estrategia debe ser prudente. La tendencia sigue siendo positiva hacia el rango de u$s80.000 a u$s100.000, pero entrar en estos niveles implica reconocer que el potencial de subida es menor que en fases anteriores, lo que demanda una gestión del riesgo más rigurosa.