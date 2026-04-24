En Vivo: Javier Milei presenta sus medidas mientras crecen las denuncias contra Adorni; nueva reunión del Gobierno se aplaza al lunes

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió en la Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en un encuentro que busca impulsar el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias.

Diálogo constructivo en la Casa Rosada

La reunión, que también incluyó al ministro del Interior, Diego Santilli, y al subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, se centró en la colaboración y la agenda compartida entre el gobierno nacional y las provincias.

Compromiso con el desarrollo provincial

El gobernador Zdero enfatizó la importancia de seguir adelante con el trabajo conjunto, afirmando: «Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que Chaco sea parte de una Argentina llena de oportunidades. Miramos hacia el futuro, centrados en el Chaco y en la Argentina que se aproxima. Esa es nuestra esperanza y en ello destinaremos todos nuestros esfuerzos.»

Ambiente de colaboración

Desde la Casa Rosada, se destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer los lazos entre los diferentes niveles de gobierno. La conversación se orientó a identificar áreas de colaboración que beneficien a la región chaqueña.