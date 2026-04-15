Brutalidad en la frontera: Migrantes enmascarados usados por la policía griega para expulsar a otros

Título: Denuncias de Violencia en la Frontera Griega: Migrantes Convertidos en Mercenarios

Bajada: Un impactante informe revela que la policía griega ha estado reclutando a migrantes para ejecutar expulsiones violentas en la frontera con Turquía, en medio de acusaciones de brutalidad y violaciones de derechos humanos.

La policía de Grecia ha sido acusada de reclutar a migrantes para llevar a cabo caminos de devolución forzada mediante la violencia, según un reporte revelado por la BBC.

Grave Acusación en la Frontera

Documentos internos de la policía expuestos en la investigación indican que altos funcionarios supervisaron el uso de «mercenarios» para abusar y expulsar a otros migrantes. Estas prácticas violentas se han reportado desde al menos 2020.

Testimonios Impactantes y Denuncias de Abusos

Testigos han informado sobre agresiones físicas, robo y, en algunos casos, violencia sexual hacia migrantes. A pesar de las reiteradas denuncias, el primer ministro griego asegura no tener conocimiento sobre estos reclutamientos y las autoridades no han respondido a solicitudes de información.

La Situación en Evros

Grecia ha recibido más de un millón de migrantes desde 2015, muchos de ellos cruzando por la frontera terrestre con Turquía. Esta región, marcada por un intenso control militar y torres de vigilancia, se ha convertido en el escenario de prácticas de represión sistemáticas.

La Implicación de Mercenarios Migrantes

Recientes investigaciones muestran que algunos de estos «mercenarios» también son migrantes, provenientes de países como Pakistán, Siria y Afganistán. A cambio de su participación, reciben compensaciones como dinero y objetos robados a otros migrantes.

Violencia Captada en Imágenes

Un video perturbador de junio de 2023 muestra a migrantes recién llegados a Evros siendo atacados por hombres enmascarados, corroborando las graves acusaciones de abuso y falta de respeto a los derechos humanos.

Reportes desde la Oficina de Derechos Fundamentales

Un informe de esta oficina concluyó que entre 10 y 20 personas actuaron bajo las órdenes de las fuerzas griegas, sometiendo a los migrantes a abusos físicos y psicológicos, incluidos robos y amenazas.

Casos de Migrantes Testigos de Brutalidad

Historias desgarradoras han emergido, como la de Amal, quien relata cómo su familia fue detenida y violentamente devuelta a Turquía. Otros testimonios incluyen descripciones de golpizas y situaciones de hacinamiento extremo en camiones, donde los migrantes quedaban sin espacio ni aire.

Contexto de Conflicto

La situación se agrava con un contexto de conflicto y represión en los países de origen de los migrantes. Ahmad, otro testigo, enfatiza que el riesgo de permanecer en Siria era mayor que el hecho de cruzar la frontera, pese a las atrocidades que esperan en su camino.

Desenmascarando la Operación

Investigaciones han revelado conexiones entre la policía griega y mercenarios. Algunos guardias de la frontera admitieron haber recurrido a estos «barqueros» para evitar una intervención directa en devoluciones forzosas.

Implicaciones de Derechos Humanos

Los detalles de estas prácticas se suman a un problema mayor: las violaciones sistemáticas de derechos en contextos de migración. Expertos en derechos humanos advierten que estos hallazgos podrían representar una crisis de derechos extremadamente grave.

Llamado a la Acción

Organizaciones internacionales y defensoras de derechos humanos están pidiendo respuestas y rendición de cuentas por parte del gobierno griego, mientras que las historias de estos migrantes siguen quedando en el silencio.