Próximos feriados 2026 en Argentina: descubre los fines de semana largos

Después de los feriados por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa, el próximo asueto en Argentina despierta gran curiosidad. ¿Ya sabes cuándo podrás disfrutar de un fin de semana largo?

Próximo Feriado: ¿Cuándo Es el Día del Trabajador?

El viernes 1° de mayo de 2026 marcará el próximo feriado nacional en Argentina, con motivo del Día del Trabajador. Este año, al coincidir con un viernes, se transformará en un fin de semana largo de tres días, ideal para escapadas y actividades recreativas.

Celebraciones del Día del Trabajador: Un Hito Internacional

El Día del Trabajador se celebra en todo el mundo como un tributo a la lucha por los derechos laborales. En Argentina, esta jornada suele estar acompañada de movilizaciones y actos organizados por diversos sindicatos que buscan visibilizar sus demandas.

Impacto del Feriado en el Turismo y la Recreación

La llegada de mayo, junto con este feriado, promete ser un impulso para el turismo interno y las actividades al aire libre, tras varias semanas sin descansos. Este se convierte en uno de los momentos más esperados del calendario nacional.

Otros Feriados Clave en Mayo

El mes de mayo no solo inicia con el Día del Trabajador. El lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, también se presenta como un feriado inamovible, sumando otro fin de semana largo a los festivales de descanso del mes.

Organización del Calendario de Feriados Argentinos

La Ley 27.399 establece un sistema de clasificación para los feriados en Argentina:

Feriados inamovibles: fechas fijas que no cambian.

Feriados trasladables: pueden moverse para fomentar el turismo.

Días no laborables turísticos: designados por el Gobierno para crear fines de semana extensos.

Calendario de Feriados en Argentina para 2026

Mayo

– 1° de mayo: Día del Trabajador (inamovible)

– 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

– 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)

– 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

– 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible)

– 10 de julio: Día no laborable turístico

Agosto

– 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)

Octubre

– 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

– 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Diciembre

– 7 de diciembre: Día no laborable turístico

– 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

– 25 de diciembre: Navidad (inamovible)