Demandas contra Redes Sociales en Argentina: Lo Que Permite la Ley y Lo Que Falta

En un reciente fallo de California, un jurado condenó a Meta y Google/YouTube a indemnizar a una joven con 6 millones de dólares por el impacto negativo de las redes sociales en su vida. Este decisivo veredicto plantea interrogantes sobre la posibilidad de que suceda un caso similar en Argentina.

El abogado Diego Jaskowsky analizó el impacto de esta sentencia en el contexto local durante una entrevista en Punto a Punto Radio (90.7 FM). Esta decisión no solo reconoce el daño sufrido por la víctima, sino que también impone sanciones a las corporaciones involucradas. Según Jaskowsky, las redes sociales no son simplemente herramientas neutrales; están diseñadas para promover un uso excesivo, como se evidenció en documentos filtrados que muestran el conocimiento previo de las empresas sobre los riesgos asociados.

Implicaciones Locales de un Caso Internacional

Jaskowsky destacó que trasladar esta situación a Argentina no es sencillo. El primer desafío es legal. Al aceptar los términos de servicio de Meta, los usuarios están operando, posiblemente, bajo una entidad en California, lo que complica la jurisdicción local. «Meta en Argentina es, esencialmente, una empresa de publicidad», afirmó.

Dificultades en la Prueba de Daños

El segundo obstáculo radica en la evidencia. Prueba de que el daño físico o psicológico es resultado directo de las redes sociales es un proceso complicado, especialmente cuando el usuario ha pasado años en estos entornos. «Una persona que ha usado redes durante muchos años también ha vivido situaciones personales diversas que pueden influir en su bienestar», agregó Jaskowsky.

Marco Legal y Derechos del Consumidor

La legislación argentina de defensa al consumidor establece ciertos principios que podrían aplicarse. Jaskowsky comparó la situación con la regulación sobre el tabaco y el alcohol, que, aunque no están prohibidos, cuentan con restricciones publicitarias y advertencias. «Las redes sociales deberían tener estándares antibullying equivalentes», sugirió, resaltando que cualquier daño causado por un servicio podría suscitar responsabilidades legales.

Responsabilidades de las Plataformas

Si las plataformas tienen la capacidad de rastrear el comportamiento del usuario, también deberían ser responsables de identificar cuando el uso se torna peligroso. Jaskowsky propuso la idea de implementar advertencias en las aplicaciones, similar a las etiquetas en productos alimenticios, para alertar sobre un uso excesivo.

Restricciones al Acceso de Menores

Jaskowsky también se mostró favorable a implementar restricciones en el acceso de menores a redes sociales, una tendencia que está creciendo en varios países. «No conocemos los efectos a largo plazo de estas plataformas en la juventud, ya que son tecnologías en constante cambio», concluyó.