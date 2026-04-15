Tragedia: Tres hinchas de Juventud Antoniana fallecen en accidente tras un partido

Tragedia en Ruta 34: Tres Jóvenes Hinchas Pierden la Vida Regresando de un Partido

Una tragedia enluta al fútbol argentino tras el fatal accidente de tres hinchas de Juventud Antoniana que regresaban de ver un partido en Santiago del Estero. El accidente ocurrió en la Ruta 34, cerca de Antajé, y ha dejado una profunda huella de dolor en la comunidad.

El fatal desenlace se produjo cuando el coche en el que viajaban los jóvenes se volcó tras colisionar con un camión. En la noche del domingo, Darío Soto (29), Lucas López (29) y Mauricio Meres (22) volvían a Salta luego de acompañar a su equipo en el encuentro contra Sarmiento de La Banda por el Torneo Federal A.

Detalles del Accidente

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 21:45, en el kilómetro 735 de la Ruta 34. Según las primeras investigaciones, el Volkswagen Gol Trend en el que viajaban los hinchas chocó contra un camión Renault. A raíz del impacto, el auto dio varias vueltas y terminó en un desagüe cercano.

Victimas y Estado de Salud de los Ocupantes

Lamentablemente, Darío Soto y Lucas López perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que Mauricio Meres sufrió heridas graves y fue trasladado a un centro de salud en Banda para su atención. Sin embargo, ante la gravedad de su estado, fue posteriormente derivado al Hospital Regional, donde se confirmó su fallecimiento durante la tarde del lunes. Los otros dos ocupantes del vehículo, identificados como Quipildor y Robles, han tenido una evolución favorable y se encuentran en recuperación.

Reacciones y Condolencias

La noticia de la tragedia ha conmovido a toda la comunidad de Juventud Antoniana, que realizó un emotivo tributo en las redes sociales, elevando oraciones y recordando a los jóvenes fallecidos. «En este difícil momento hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familias y compañeros», expresó el club en un comunicado.

Investigación en Curso

La causa está bajo la supervisión del fiscal Hugo Herrera, quien ha ordenado las autopsias necesarias para esclarecer los hechos. Se están analizando las condiciones de la ruta y la posible responsabilidad del conductor del vehículo en el que viajaban los hinchas, dado que se ha reportado que pudo haber perdido el control antes de la colisión.

Situación del Conductor del Camión