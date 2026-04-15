Un hombre gana un Picasso de US$1,2 millones en una rifa por solo US$118

La emoción se apodera de Ari Hodara, un ingeniero que, tras una rifa benéfica, se convierte en el afortunado propietario de una obra de arte de Pablo Picasso.

Un hombre se convierte en dueño de un tesoro artístico.

Ari Hodara, aficionado al arte, fue seleccionado entre más de 120.000 participantes en un sorteo organizado por la casa de subastas Christie’s en París. Este ingeniero de 58 años recibió la inesperada noticia durante una videollamada, haciéndole reflexionar: “¿Cómo sé que no es una broma?”

Un Sorteo con Causa

La rifa, titulada «Un Picasso por 100 euros», se llevó a cabo con un noble propósito. Se vendieron boletos a 100 euros cada uno, lo que permitió recaudar alrededor de 11 millones de euros para financiar la investigación sobre el Alzheimer. Este sorteo ha alcanzado su tercera edición desde su inicio en 2013.

El Artículo de Suerte: «Cabeza de Mujer»

El premio de este año fue una hermosa obra de Picasso, un gouache sobre papel, que presenta a Dora Maar, su musa y pareja. La pieza se creó en 1941 y se estima que su valor supera el millón de euros.

La Reacción del Ganador

Después de enterarse de su victoria, Hodara expresó: “Me sorprendió, eso es todo. Ni siquiera esperaba ganar, pero estoy encantado.” Compró su boleto de la suerte, número 94.715, el fin de semana de manera casi fortuita.

Impacto y Beneficio Social

La periodista Peri Cochin, impulsora de la rifa junto a la familia de Picasso, destacó la importancia de elegir un ganador que residiera en París, facilitando la entrega de la obra. Además, subrayó que la ciudad es un centro neurálgico del legado artístico de Picasso, donde se exhiben numerosas obras del maestro.

Un millón de euros de los fondos recaudados se destinará a la Galería de la Ópera, que es la propietaria del cuadro, mientras que el resto irá a la Fundación Francesa para la Investigación del Alzheimer. “Esta iniciativa nos acerca a un futuro sin Alzheimer”, afirmó Olivier de Ladoucette, director de la fundación.

Historia de Éxito de las Rifas Anteriores

En 2013, un joven estadounidense ganó la primera rifa, destinando su premio a la conservación de la ciudad libanesa de Tiro. En la segunda edición, celebrada en 2020, una contadora italiana se convirtió en la ganadora, después de recibir un boleto como regalo de Navidad, ayudando a financiar proyectos en varias regiones de África.