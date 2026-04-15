Natalia de la Sota: ‘Vivimos en una dimensión paralela’ sobre el gobierno de Milei

La diputada nacional de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, alarmó sobre la grave situación económica en Argentina y acusó al gobierno de Javier Milei de estar "despegado de la realidad".

En el programa “QR!” de Canal E, la legisladora abordó los efectos de la inflación y el ajuste en diversos sectores de la sociedad argentina. Con el conductor Pablo Caruso, De la Sota expresó su preocupación por la crisis que atraviesan jubilados, trabajadores y universidades, afirmando que el oficialismo vive en una «dimensión paralela» donde se ignoran las problemáticas cotidianas de la población.

Inflación y sus efectos devastadores en la economía

De la Sota se hizo eco del alarmante aumento de la inflación, que está cerca de las metas anuales estipuladas por el Gobierno. “Ya estamos alcanzando cifras que deberían ser impracticables”, señaló, refiriéndose a la falta de congruencia entre las proyecciones oficiales y la realidad.

La diputada describió un panorama preocupante en Córdoba, donde la industria opera a aproximadamente el 50% de su capacidad. Esto, sumado a la creciente deuda de las familias, quien en su mayoría se ven obligadas a endeudarse incluso para cubrir sus necesidades alimentarias, hace evidente la crisis actual.

Construcción de una alternativa política

En relación con la oposición, De la Sota destacó la urgencia de formar un frente coherente, capaz de encauzar un proyecto que priorice la producción y la inclusión social. «No sé si el pueblo argentino soportará otra frustración», manifestó, instando a la clase política a pensar en el futuro más allá de las luchas internas.

Críticas al Congreso y responsabilidad política

La legisladora también criticó la falta de resistencia en el Congreso a los proyectos del Gobierno. Consideró que se necesita mayor firmeza para rechazar propuestas que no beneficien al país. “La responsabilidad de nuestros representantes es decir que no cuando las iniciativas son perjudiciales”, enfatizó.

Visión hacia el futuro y la necesidad de un cambio

De la Sota aseguró que su objetivo es recorrer diversas provincias para establecer una nueva alternativa política. “Espero estar con aquellos que entiendan que este modelo tiene consecuencias dolorosas”, declaró, añadiendo que es fundamental reconstruir valores como la solidaridad y la justicia social.

Exigencias a la gestión actual

Cerrando la entrevista, la diputada abordó el rol del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sugiriendo que los funcionarios deberían asumir responsabilidades y hacer un alto en sus funciones hasta que se aclaren las situaciones críticas. “Lo que el pueblo espera es que se aparten del cargo para que se clarifiquen los problemas”, concluyó De la Sota.