Sheinbaum se compromete a ‘defender a los mexicanos en todos los niveles’ ante la indignación por muertes de migrantes vinculadas a Trump

El gobierno mexicano se pronuncia con firmeza ante el aumento de muertes de sus ciudadanos en custodia estadounidense, mientras busca una postura más fuerte frente a las políticas de la administración Trump.

Preocupación por la Vida de los Mexicanos

El presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, ha expresado su alarma por la creciente cantidad de muertes de ciudadanos mexicanos en centros de detención en Estados Unidos. Este clamor se intensifica en medio de la reciente decisión de la administración Trump de imponer un bloqueo energético a Cuba, un aliado clave para México.

Un Giro en la Estrategia Diplomática

Durante el último año, Sheinbaum ha manejado las tensiones con un enfoque cauteloso, respondiendo a las provocaciones de Trump con moderación. Sin embargo, con el aumento en el número de muertes, su administración ha comenzado a adoptar una postura más firme.

Contexto de las Muertes

La última de estas tragedias ocurrió hace poco con el fallecimiento de Alejandro Cabrera Clemente, quien estaba bajo custodia de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en Louisiana. Esta fue la decimoquinta muerte de un ciudadano mexicano en los últimos quince meses.

Reacciones del Gobierno Mexicano

El gobierno mexicano ha calificado estas muertes como «inaceptables» y ha criticado la existencia de centros de detención que no cumplen con estándares de derechos humanos. Sheinbaum ha pedido una investigación exhaustiva de estos incidentes y ha instruido a los consulados mexicanos a realizar visitas diarias a los centros de detención.

Defensa de los Derechos Humanos

La presidenta indicó que su gobierno presentará la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está considerando apelar a la ONU. “Vamos a defender a los mexicanos a todos los niveles”, afirmó, reconociendo que muchos de ellos solo han cometido el «delito» de no tener documentos.

La Relación con EE.UU.

La Casa Blanca no respondió a los comentarios de Sheinbaum sobre las muertes de ciudadanos mexicanos. Mientras tanto, la administración de Trump ha ejercido presión sobre varios países de América Latina, enfrentándose a Sheinbaum por su apoyo a Cuba y otros temas.

Un Enfoque Balanceado

A pesar de los ataques públicos de Trump, quien ha insinuado que el control de los carteles en México supera el de su gobierno, la presidenta ha mantenido un enfoque diplomático. Recientemente, ha tomado decisiones más severas en la lucha contra el narcotráfico, buscando fortalecer la relación comercial entre México y EE.UU., lo que complica el panorama.

Cuba en el Centro del Debate

La política energética de Trump ha sido otro punto de tensión. En enero, el presidente estadounidense anunció sanciones que afectarían el envío de petróleo mexicano a Cuba, una relación que ha sido parte de la política mexicana desde la revolución cubana. Aunque se interrumpieron los envíos, Sheinbaum sigue defendiendo el derecho de México a enviar combustible por razones humanitarias y comerciales.

La Reacción de México ante el Bloqueo

El bloqueo energético impuesto por Trump ha sido calificado por Sheinbaum como «injusto», acusando a Estados Unidos de «sofocar» al pueblo cubano con sanciones. Su discurso más contundente podría ser una estrategia para avanzar en áreas donde la cooperación es crucial, al mismo tiempo que presiona por la defensa de los derechos humanos.

Los expertos sugieren que el aumento de los precios de la energía ha llevado a EE.UU. a depender más de aliados como México, lo que podría diluir las políticas drásticas contra el país vecino, al menos en el corto plazo.