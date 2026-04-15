Noroña desmiente altos salarios de su hijo en CFE y denuncia campaña en su contra

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se enfrenta a una nueva controversia luego de que su hijo, Kin Yael Villafaña Morán, viera su salario público expuesto por la prensa. ¿Qué hay detrás de este conflicto familiar y político?

Noroña Responde a las Acusaciones

Este martes 14 de abril de 2026, el senador arremetió contra los medios de comunicación después de que se revelara que Kin, quien ocupa el cargo de Jefe de Disciplina en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene un salario anual que asciende a un millón 390 mil pesos, según su declaración patrimonial.

La Reacción del Político

Fernández Noroña se defendió en X, compartiendo una captura de pantalla de la plataforma Buen Gobierno que muestra un monto diferente al difundido por algunos medios. En su mensaje, calificó las críticas como parte de una «campaña canalla» en contra de su hijo.

La Controversia de la Austeridad

El argumento de Noroña se hace aún más complejo al recordar que ha criticado abiertamente las políticas de austeridad impuestas por Luisa María Alcalde, líder de su partido. Esta contradicción ha sumado leña al fuego en un contexto donde la transparencia en el gasto público es cada vez más cuestionada.

Desarrollo de la Información

Este caso sigue generando interés y debate en la opinión pública, y los próximos días serán cruciales para observar cómo se desarrollará esta situación y si habrá más repercusiones para el senador y su familia.