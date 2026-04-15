Jubiladas revelan préstamo de US$ 200 mil a Manuel Adorni para su departamento en Caballito

La fiscalía avanza en una compleja investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Las miradas están puestas en las transacciones inmobiliarias y los viajes al exterior vinculados a sus ingresos como funcionarios públicos.

Investigación en Curso: Las Hipotecas en el Centro del Debate

La fiscalía, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en las hipotecas privadas que permitieron la adquisición de varias propiedades. Este miércoles, dos jubiladas que otorgaron un préstamo para la compra de un departamento en Caballito, comparecerán ante la justicia en Comodoro Py para esclarecer su papel en esta transacción.

Detalles de las Operaciones Inmobiliarias

Los testimonios iniciales revelan un entramado financiero que ha despertado sospechas de un aumento patrimonial injustificado por parte de Adorni. El foco de la investigación radica en determinar si sus gastos en propiedades y viajes son compatibles con sus ingresos como funcionario público.

La Escribana y el Monto en Debate

Adriana Nechevenko, la escribana involucrada en las operaciones, ha expuesto información crucial. Aunque confirmó que no se realizaron préstamos en efectivo, también afirmó que el método utilizado para la compra de un departamento en Caballito es un proceso común. Sin embargo, su declaración sobre la ausencia de irregularidades no ha convencido por completo a la fiscalía.

Detalles del Departamento de Caballito

En noviembre de 2025, Adorni y Angeletti adquirieron una propiedad de 135 metros cuadrados en la calle Miró, financiada en parte a través de una hipoteca privada de 200 mil dólares. Este modelo financiero implica que el funcionario deberá devolver esa cantidad a las jubiladas que emitieron el préstamo, sin intereses durante el primer año.

El Rol de las Prestamistas y su Testimonio

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que prestaron dinero, representaron el 87% del costo total de la propiedad. Ambas mujeres se presentarán ante la justicia con la documentación necesaria para justificar su implicación financiera, especialmente en relación a la suma de 100 mil dólares que cada una otorgó a Adorni. Para facilitar su declaración, se levantó el secreto fiscal y bancario sobre su situación.

Con los primeros testimonios ya presentados, se espera que la fiscalía continúe recabando pruebas que permitan aclarar la situación financiera del funcionario y si sus acciones han sido del todo legítimas.

El Acceso a Fondos y Futuras Declaraciones

A lo largo de la investigación, se han presentado diferentes elementos que podrían determinar el desenlace de este caso. Se han escuchado declaraciones sobre las fuentes de los fondos utilizados para el préstamo y la relación personal entre Adorni y las prestamistas, lo que sumará nuevas aristas al caso.

Las próximas semanas serán fundamentales para esclarecer las operaciones inmobiliarias y el estilo de vida del matrimonio Adorni-Angeletti, generando un intenso interés público y manteniendo a la sociedad expectante ante posibles revelaciones.