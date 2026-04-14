CABA 2027: Conoce a Federico Mochi, el estratega detrás de Tomás Rebord y Pedro Rosemblat

El abogado y militante político Federico Mochi se destaca en el panorama argentino actual, fusionando sus raíces en la militancia universitaria con el auge del ecosistema digital. Su papel como coordinador en el Peronismo Patriótico marca una nueva etapa en la política.

En medio del cruce entre las dinámicas políticas tradicionales y las modernas plataformas digitales, emerge una figura prometedora: Federico Mochi. Con su nombre resonando en círculos jóvenes, este abogado y líder del peronismo universitario se ha convertido en un actor clave en la arena política, especialmente en su vinculación con comunicadores como Tomás Rebord y Pedro Rosemblat, quienes buscan trasladar su influencia digital a la política formal.

Un Trayecto Académico y Político Sólido

Nacido en 1994 en Buenos Aires, Mochi no solo se formó como abogado en la Universidad de Buenos Aires, sino que también es docente en esa misma casa de estudios. Su activismo comenzó en la universidad, donde fue secretario de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Derecho y actualmente ocupa el cargo de secretario general de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Ciudad.

Una Fusión de Militancia y Redes Sociales

La combinación de su compromiso territorial y su aprecio por el mundo digital ha sido crucial en su ascenso dentro del Peronismo Patriótico. Mochi desempeña un papel central en la estrategia política y la proyección pública del movimiento, buscando atraer a nuevas generaciones de votantes. Su participación en proyectos de análisis mediático y streaming político, como «El Triángulo de Hierro», subraya su capacidad de captar el interés juvenil.

Conexiones Estratégicas en el Contexto Político Actual

El vínculo de Mochi con figuras como Rebord y Rosemblat no es accidental. Juntos han cultivado audiencias diversas en plataformas digitales, uniendo entretenimiento con análisis político. Este enfoque novedoso permite que apelen a una generación que busca formas frescas de participación política. Durante recientes movilizaciones, los tres líderes han estado a la vanguardia, consolidando su rol como organizadores y coordinadores del movimiento juvenil.

Un Desafío Institucional y Cultural

Desde diciembre de 2025, Mochi también ejerce funciones como legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Esta posición refuerza su compromiso de servir como puente entre la política tradicional y las nuevas voces emergentes. Su mirada innovadora es un claro reflejo de un cambio en la forma de entender la política actual, donde el impacto cultural de los streamers se traduce en una participación más activa de los jóvenes.

El Contexto del Oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires

Mientras tanto, en el oficialismo porteño, Jorge Macri se dirige a la reelección, defendiendo un óptimo desempeño en su gestión. Con una oposición que se reorganiza en un escenario político fragmentado, el panorama de las próximas elecciones ya muestra signos de dinamismo. Por su parte, en La Libertad Avanza (LLA) aún es temprano para definir pautas concretas sobre candidaturas, priorizando la conexión con el electorado en el terreno.