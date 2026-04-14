Amazon adquiere Globalstar por $11.600 millones para fortalecer su red satelital

Amazon da un gran paso en el espacio: adquiere Globalstar por $11.600 millones

La gigante del comercio electrónico se prepara para revolucionar la conectividad satelital.

Amazon.com Inc. ha tomado una decisión estratégica al anunciar la adquisición de Globalstar Inc. por un valor aproximado de $11.600 millones, un movimiento que promete transformar su oferta de servicios relacionados con satélites.

Detalles de la Adquisición

Como parte del acuerdo, Amazon ofrecerá a los accionistas de Globalstar $90 en efectivo por acción, o alternativamente, 0,32 acciones de Amazon con un equivalente máximo de $90 por título. Esta propuesta representa una prima asombrosa del 117% respecto al valor de las acciones de Globalstar a fines de octubre, justo antes de que se filtraran noticias sobre la posible venta. La conclusión del acuerdo está proyectada para el año 2027.

Innovaciones en el Mercado Satelital

En el anuncio, Amazon también reveló sus planes para el 2028, con el ingreso al mercado de dispositivos directos a satélites, conocido como D2D. Este sistema utilizará satélites para conectar dispositivos móviles, eliminando la necesidad de torres celulares. Además, se espera que el servicio de mensajería de emergencia de Apple, previamente operado en otra red, se integre en Amazon Leo, recientemente renombrada, aumentando así su prestigio en el sector.

Reacciones del Mercado

Las acciones de Globalstar experimentaron un aumento del 11%, mientras que Amazon mostró un crecimiento cercano al 3% durante las primeras horas de negociación. Por otro lado, empresas competidoras como AST SpaceMobile Inc. vieron caer sus acciones en un 10% tras el anuncio.

La Creciente Demanda de Banda Ancha Satelital

El auge en la banda ancha satelital se debe en gran parte a la demanda creciente en áreas de difícil acceso. Sin embargo, Amazon ha enfrentado dificultades relacionadas con fabricantes de cohetes y otros desafíos operativos en su intento de establecer una sólida red satelital. Hasta la fecha, la flota de aproximadamente 200 satélites de Amazon Leo está en plena fase de pruebas comerciales, con expectativas de desplegar más de 7.700 satélites en el futuro. A inicio de este año, Amazon solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones una extensión de plazo para lanzar 1.600 satélites, originalmente programados para julio.

Implicaciones para los Clientes

Según Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, esta adquisición permitirá a los clientes disfrutar de un servicio de conectividad más rápido y confiable en diversas locaciones, ayudándoles a permanecer conectados con sus seres queridos y con servicios esenciales.

Competencia en el Espacio D2D

Hasta ahora, SpaceX y AST han dominado el mercado del D2D. SpaceX, en colaboración con T-Mobile, ha implementado conectividad mediante sus satélites Starlink en áreas desprovistas de cobertura celular. Por su parte, AST también ha comenzado a aliarse con gigantes como AT&T y Verizon, aunque todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

El Futuro de Globalstar y su Relevancia en el Mercado

Globalstar, que ha sido impulsado por su CEO Paul Jacobs, ex-CEO de Qualcomm, sigue teniendo importancia en el ecosistema tecnológico, prestando servicio satelital a productos como iPhone 14 y Apple Watch Ultra 3. Esto permite a los usuarios enviar mensajes, solicitar asistencia y compartir su ubicación a través de una tecnología innovadora.

Además, Amazon también ha establecido un acuerdo con Delta Air Lines, donde la aerolínea utilizará la red Leo para ofrecer Wi-Fi a bordo, aunque Starlink mantiene una ventaja considerable al contar con un mayor número de asociaciones con aerolíneas internacionales.