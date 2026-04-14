España aprueba medidas de amnistía para regularizar a 500,000 inmigrantes

El gobierno español ha dado un paso importante hacia la regularización de migrantes en el país, ofreciendo la posibilidad de obtener estatus legal a cientos de miles de personas que viven y trabajan sin autorización.

Una Medida Innovadora en el Contexto Europeo

La nueva amnistía se presenta como un enfoque singular, contrastando con las políticas más restrictivas adoptadas por muchos países europeos, que buscan reducir la llegada de migrantes y aumentar las deportaciones.

Declaraciones del Primer Ministro

El Primer Ministro Pedro Sánchez describió esta iniciativa como «un acto de justicia y necesidad». Afirmó que quienes residen y trabajan en España deben hacerlo «en igualdad de condiciones» y contribuir con impuestos al país.

¿Quiénes Pueden Aplicar?

Se estima que alrededor de 500,000 migrantes en situación irregular podrían calificar para este programa, aunque algunos expertos sugieren que la cifra total podría alcanzar hasta 800,000. Muchos de ellos provienen de América Latina y países africanos, y desempeñan papeles cruciales en sectores como la agricultura, el turismo y los servicios.

Requisitos para la Regularización

Los solicitantes deben haber llegado a España antes del 1 de enero y demostrar que han residido en el país al menos durante cinco meses. Esto se puede comprobar mediante documentos tanto públicos como privados. Además, se exige la presentación de un certificado de antecedentes penales limpio.

Un Proceso Acelerado

La amnistía se ha tramitado de manera rápida mediante un decreto que modifica las leyes de inmigración, permitiendo al gobierno evitar un estancamiento parlamentario dado que no cuenta con mayoría. La Ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció que las solicitudes podrán presentarse de manera presencial a partir del 20 de abril y de forma online desde el jueves siguiente.

Impacto Económico y Social

Sánchez y Saiz resaltaron que la prosperidad económica de España está vinculada a la gestión de la migración y a la contribución de los trabajadores extranjeros. «Su aporte permite el crecimiento económico, la generación de empleo y el mantenimiento del sistema de bienestar», expresó Saiz, destacando el papel fundamental de los migrantes en la economía española.

España ha implementado medidas de amnistía en el pasado, habiendo regularizado a inmigrantes en seis ocasiones entre 1986 y 2005.